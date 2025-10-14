Slušaj vest

Beograd, veče, gužva, autobus na liniji 31 koji saobraća od Studentskog trga do Konjarnika. Sve deluje kao običan dan u gradu dok ne shvatite da pored vas stoji manijak.

Prethodne nedelje oko 21 sat, na samo nekoliko metara od centra grada i prisustva policije, mladić je koristio gužvu u gradskom prevozu da dodiruje devojke, upozoravaju Beograđanke.

Kada ga je jedna od njih suočila sa zločinom počeo je da beži. Ne samo što je reagovao munjevito, već je pokazao snagu i odlučnost profesionalnog begunaca.

Na društvenim mrežama pojavilo se važno upozorenje na manijaka koji spopada devojke, devojčice pa čak i žene. Objavu jedne devojke sa Instagram profila serbialive_beograd prenosimo u celosti:

Mladić je iskoristio gužvu da neprimetno priđe devojci Foto: Jakov Milošević

- Molim sve devojke, devojčice, žene da se pripaze manijaka u gradskom prevozu. Koriste gužvu u autobusima da dodiruju devojke, sinoć se meni desilo i kada sam alarmirala društvo sa kojim sam bila. Još dve devojke su nam rekle da je i njih dodirivao, ali, nažalost, uspeo je da pobegne. Sve se desilo jako brzo, pokušali smo da ga odvedemo do policije koja je bila na samo nekoliko metara od nas, ali čim smo se opustili i pomislili da se predao, on se otrgao od momka i pretrčao preko ulice, preskočio ogradu i pobegao... Zato vas molim da budete oprezne, uvek obavestite ljude oko vas, iako ste same, može se naći neko ko želi da vam pomogne ili bar slika manijaka, čega se mi u trenutku, nažalost, nismo setili - navodi se u objavi i dodaje:

Devojka detaljno opisala kako se ponaša mladić Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd

Opasni su, a izgledaju nevino

- Ovo pišem, jer će taj čovek, a ko zna koliko ih još ima, verovatno nastaviti to da radi i možda neka devojčica neće razumeti šta se dešava ili će neka devojka posumnjati u sebe, da li se to stvarno desilo, kao što bih i ja možda posumnjala u sebe, da se nisu oglasile još dve devojke iz autobusa. Jako su opasni, stajao je na vratima autobusa da može lako da pobegne, kada smo ga optužili, pravio se kao da to nije uradio. Izgledao je nevino i kao čovek sa smetnjama u razvoju, što smo videli da nikako nije istina jer je pobegao velikom brzinom i snagom. Ovo se desilo u autobusu 31 kod Terazija oko devet sati uveče.

Manijak je uspeo da pobegne Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd

Podsetimo, policija je letos uhapsila dvadesetpetogodišnjeg mladića zbog sumnje da je prilazio devojkama na ulici i zavlačio im ruke pod haljine, suknje i donji veš.