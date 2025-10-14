Slušaj vest

Peta beogradska gimnazija se od sinoć nalazi pod blokadom - ulazi i izlazi iz škole su zatvoreni, a nastava je privremeno obustavljena. Povodom ove situacije, ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković za Kurir ističe da je "politika, tačnije sirova i surova borba za vlast i razvlašćivanje legalnih prosvetnih vlasti u srži opasnog političko-medijskog performansa u Petoj gimnaziji".

Peta beogradska gimnazija se od sinoć nalazi pod blokadom Foto: BoBa Nikolić

- Upad i okupacija škole je čin nasilja i psihološko-politička ucena prvog reda. Država će biti strpljiva i razumna i naravno da nema ni govora o fizičkoj prinudi. Ali, ni popuštanja onima koji žele da kidnapuju i uništavaju respektabilne obrazovne institucije - poručuje ministar.

On kaže da "sinteza Viber grupa, dela roditelja i profesionalno neodgovornih nastavnika, uz medijsko služenje nekih "revolucionara sa Alibabe" preti jednoj od najuticajnih beogradskih gimnazija".

Nema alternative normalizaciji nastave, kaže Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

- Nema alternative normalizaciji i regularnosti vaspitno-obrazovnog procesa. Nužno je da i legalna uprava škole preuzme deo odgovornosti, a država će se držati zakona. Zakon zabranjuje politizaciju srednjih škola, kao što zabranjuje ugrožavanje bezbednosti učenika i školske imovine. Trenutno je ugrožena i bezbednost i učenika i imovine, jer je škola otvorena, ne sprovodi se nastava, a kontrola prostora je prepuštena neregularnim kvazi institucijama - upozorova on.

U školi se ne sprovodi nastava Foto: Zorana Jevtić

Na kraju, ministar naglašava: "Situacija je teška i alarmantna, ali hoću da verujem da će se stvari rešiti u korist svih učenika, škole i obrazovnog sistema".

Podsećamo, grupa učenika i osoba koje tvrde da su roditelji od sinoć boravi u zgradi škole, onemogućavajući ulazak zaposlenima i ostalim đacima.