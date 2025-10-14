- Tada smo obećali da ćemo da učinimo sve da dobiju novu kuću, do početka grejne sezone. Želim da se zahvalim Klubu privrednika grada Kruševca na donacijama, jer ovo je dokaz sloge i jedinstva da ovako teške situacije koje imamo na teritoriji grada Kruševca možemo samo zajedno da prevaziđemo, kao i da dođemo do rezultata i da pomognemo našim sugrađanima. Porodici Sremčević želim da u novom domu imaju što više lepih trenutaka. Republika Srbija i odbor koji vodi Darko Glišić reagovali su istog trenutka i uplaćeno je 3 miliona dinara kao pomoć za sanaciju štete, a Elektroprivreda Srbije uplatila je dodatnih 300 hiljada dinara - rekao je ministar odbrane.