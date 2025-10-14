Slušaj vest

Tom prilikom, porodici Sremčević ključeve novog doma uručio je predsednik Kluba privrednika Kruševca Dragan Anđelković.

Ministar odbrane istakao je da je posle velikih požara i porodicu Sremčević zadesila velika tragedija jer su izgubili celo svoje domaćinstvo.

- Tada smo obećali da ćemo da učinimo sve da dobiju novu kuću, do početka grejne sezone. Želim da se zahvalim Klubu privrednika grada Kruševca na donacijama, jer ovo je dokaz sloge i jedinstva da ovako teške situacije koje imamo na teritoriji grada Kruševca možemo samo zajedno da prevaziđemo, kao i da dođemo do rezultata i da pomognemo našim sugrađanima. Porodici Sremčević želim da u novom domu imaju što više lepih trenutaka. Republika Srbija i odbor koji vodi Darko Glišić reagovali su istog trenutka i uplaćeno je 3 miliona dinara kao pomoć za sanaciju štete, a Elektroprivreda Srbije uplatila je dodatnih 300 hiljada dinara - rekao je ministar odbrane.

jov_9324_1760432895.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Predsednik Kluba privrednika Anđelković naglasio je da su se članovi Kluba, nakon 7. jula kada je porodici Sremčević izgorela kuća, okupili u najkraćem roku i doneli odluku da im doniraju novu kuću. Izrazivši zadovoljstvo što je porodici Sremčević omogućeno da u novu kuću uđu u rekordnom roku, poželeo im je mnogo lepih trenutaka u svom novom domu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Zorica Sremčević izrazila je zahvalnost predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, ministru odbrane Gašiću, gradonačelniku Grada Kruševca Ivanu Manojloviću, članovima Kluba privrednika Kruševca i svima koji su na bilo koji način doprineli izgradnji nove kuće za njenu porodicu.

jov_9512_1760432895.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Primopredaji ključeva porodici Sremčević prisustvovali su šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, predstavnici lokalne zajednice i brojni građani.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoMinistar Gašić odao počast srpskim junacima i svome dedi Radiši u kripti na Zejtinliku: Srpska otadžbinska kuća u spomen i na čuvenog dedu Đorđa
deda Đorđe.jpg
DruštvoSASTANAK O STATUSNIM PITANJIMA BORACA: Ministar odbrane Bratislav Gašić razgovarao sa boračkim udruženjima u Kruševcu (FOTO)
Borci KŠ 1.jpg
PolitikaMINISTAR GAŠIĆ: Pobeda Srpske liste potvrda je jedinstva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji
Bratislav Gašić
DruštvoNAČELNIK GENERALŠTABA MOJSILOVIĆ Sastanak sa komandantom Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja (FOTO)
mj0_9512_1759401517.jpg
DruštvoBeograd domaćin susreta ministra Gašića i komandanta NATO snaga u Napulju: Razgovor o KFOR-u, vojnoj neutralnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana (FOTO)
jov_1712_1759396830_1759408495.jpg
DruštvoOBELEŽEN JUBILEJ: Ministar Gašić na proslavi 100 godina TRZ Čačak
Screenshot 2025-10-01 132653.jpg
DruštvoMinistar Gašić na Zejtinliku: Zbog junaka koji ovde počivaju, ali i potomaka nemamo pravo da ikada klonemo duhom!
Ministar Bratislav Gašić u kripti na Zejtinliku gde počiva i njegov deda