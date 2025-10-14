Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju / Tijana Ćirić

Delegacija Srbije, predvođena državnim sekretarom u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Lazarom Petrovićem, učestvovala je danas u Bukureštu u radu Regionalne ministarske konferencije posvećene okončanju nasilja nad decom.

Ovom prilikom Srbija je istakla punu posvećenost multisektorskom pristupu u prevenciji i odgovoru na nasilje nad decom, kao i dugoročnom unapređenju sistema prevencije i zaštite dece.

Lazar Petrović na konferenciji posvećenoj okončanju nasilja nad decom Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju / Tijana Ćirić

- Srbija ostaje posvećena ostvarivanju bezbednosti, dostojanstva i dobrobiti svakog deteta i preduzimanju hitnih i koordinisanih akcija za eliminaciju svih oblika nasilja nad decom - istakao je Petrović.

Nove mere za zaštitu dece od nasilja

On je naglasio da će biti započet rad na izradi novog strateškog okvira za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, Strategije za borbu protiv nasilja nad decom i pratećeg akcionog plana, kao i da će radi obezbeđivanja efikasnog sprovođenja planiranih mera, biti uspostavljen funkcionalni multisektorski koordinacioni mehanizam za praćenje.

Takođe, naglasio je da će biti unapređen pravni i institucionalni okvir koji obezbeđuje efikasnu zaštitu, pravičan pristup pravdi i podršku svakom detetu, što uključuje i formiranje Nacionalna mreže službi podrške žrtvama i svedocima.

Istakao je i da će Srbija nastaviti da ulaže napore u osnaživanje zaposlenih stručnih radnika, zatim razvoj i jačanje usluga za podršku mentalnom zdravlju i širenje programa podrške roditeljstvu.

Državni sekretar Petrović je podsetio da je ažuriran Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja kako bi odražavao nove oblike nasilja - kao što su dečji brakovi, seksualno nasilje u neformalnom okruženju i digitalno nasilje - i kako bi jasno bile definisane odgovornosti svih relevantnih institucija, uključujući civilno društvo, medije i širu zajednicu.

Mehanizmi zaštite dece od nasilja

Naveo je i da je Vlada uspostavila i upravlja nacionalnom platformom "Čuvam te", uz podršku Кancelarije za IT i e-upravu. Ovaj digitalni alat dopunjuje postojeće mehanizme unapređenjem međusektorske saradnje i omogućavanjem efikasnije prevencije i suzbijanja svih oblika nasilja u kojima su uključena deca, a njene prednosti na ovoj konferenciji prezentovali su predstavnici Ministarstva prosvete.