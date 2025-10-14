Slušaj vest

U poslednje vreme ponovo svedočimo požarima na otvorenom prostoru koji nastaju zbog spaljivanja žetvenih ostataka na njivama. Takve radnje predstavljaju ozbiljnu pretnju životima, imovini i prirodi, a vatra se često nekontrolisano proširi i izazove veliku štetu.

Najveći broj požara na otvorenom u prethodnih nekoliko dana na teritoriji Srema zabeležen je tokom vikenda. Sve se to odigravalo pretežno na oranicama s obzirom na to da se i završava žetva, a u većem delu je ona i završena. U pitanju su uglavnom spaljivanje žetvenih ostataka, a o tome koliko vatrogasci intervenišu, govorio je Vladimir Drmanović, komandir vatrogasne čete:

Drmanović Foto: Kurir Televizija

- U prethodnom periodu je zabeležen povećan broj požara koji je prouzrokovalo vreme, takođe, veoma sušni period i samim tim da kažem povećan broj požara na otvorenom prostoru, gazde su iskoristili ovo lepo vreme da svoje žetvene ostatke zapale. To nam ne igra veliku ulogu što se tiče bezbednosti.

- Dim može da postane jedan od vodećih uzroka saobraćenih nesreća na našim putevima. Imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo širi, a mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju veliku i realnu opasnost za živote i zdravlje naših ljudi. Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, apeluje na sve naše građane da budu veoma odgovorni, da poštuju zakon i da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193 ukoliko primete bilo kakav požar.

Drmanović je i podsetio građane da je Zakonom o zaštiti požara zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru u daljini od 200 metara ruba šume:

- Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne koje iznose od 10.000 do 50.000 dinara za spaljivanje ostataka stranih ustanova, biljnih ostataka. Ukoliko dođe do požara, potrebno je što pre obavestiti vatrogasnu jedinicu kako bi što brže vatrogasci stigli i ugasili požar na vreme da se on ne proširi.

