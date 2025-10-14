Slušaj vest

Tokom arheoloških iskopavanja koja Narodni muzej Užice sprovodi kod Nove Varoši na lokalitetu Crkvine u Seništima u zapadnom delu segmenta četiri na Humci jedan, ispod prvog sloja plašta, pronađena je urna sa ostacima spaljenog pokojnika.

- U neposrednoj blizini uočeni su i tragovi gareži. Posuda je gotovo u potpunosti očuvana i sa svojim sadržajem biće upućena na dalje laboratorijske analize. Ovaj nalaz pruža važan uvid u pogrebne rituale zajednice koja je naseljavala ovo područje, saopšteno je iz Narodnog muzeja Užice.

Urna Foto: RINA

Dodaju da se istraživanja na lokalitetu nastavljaju, ali i da ovo nije jedino značajno otkriće na ovom lokalitetu.

- Prošlogodišnja istraživačka kampanja donela je značajno otkriće. Iako se prvobitno tragalo za ostacima crkve, utvrđeno je da se na lokalitetu nalaze praistorijske humke. Arheološki nalazi iz prve istražene humke potvrdili su da je reč o grobnim konstrukcijama koje datiraju iz bronzanog doba, što ovo nalazište čini izuzetno važnim za razumevanje praistorije zlatiborskog kraja, ističu u Narodnom muzeju Užice.

Ovogodišnji radovi su usmereni na dalje istraživanje ovog kompleksa humki, sa ciljem prikupljanja novih podataka o načinu sahranjivanja, pogrebnim ritualima i materijalnoj kulturi zajednica koje su naseljavale ovaj prostor pre više hiljada godina.

Projekat arheoloških istraživanja lokaliteta Crkvine u Seništima, čiji je nosilac Narodni muzej Užice, finansira Ministarstvo kulture Republike Srbije.