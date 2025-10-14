Slušaj vest

Kada ste poslednji put bili na proslavi 18-tog rođendana i koliko ste para poklonili slavljeniku, da li se sećate? Kruže glasine da pokloni idu i do 500 evra, a proslave punoletstva izgledaju kao svadbe. Mnogi zbog toga uzimaju kredite i zadužuju se kako bi napravili glamurozno slavlje.

Gosti koji su u "Pulsu Srbije" govorili na ovu temu bili su: Jelena Dimitrijević, voditeljka i organizatorka proslavi, Valentina Matić, pevačica i moja koleginica Teodora Borozan, urednik i PR menadžer.

Puls Srbije Foto: Kurir Televizija

- Imala sam tu nesreću da je moj osamnaesti rođendan bio u doba Korone i ja nisam imala pravo na tu neku veliku proslavu. Tada je bio policijski čas i oko 15, 20 ljudi je moglo da bude u zatvorenom prostoru. Ja sam iznajmila vilu sa bazenom i proslavu sa najbližim prijateljima i porodicom. I da je moglo da se pravi na veliko, mislim da bih isto postupila jer nisam neko ko voli ta velika slavlja - ispričala je Borozan i dodala da postoji dosta ljudi koji zbog proslave podignu kredit:

- Podignu kredit koji će otplaćivati sigurno nekoliko godina, jer oni smatraju da to tako treba i da je to statusni simbol. I da to mora da bude ponpezno i veliko. Na taj način ispoljavaju svoje komplekse.

Jelena Dimitrijević Foto: Kurir Televizija

Dimitrijević kaže da osamnaesti rođendan treba da bude obeležen na jedan lep i grandiozan način:

- Imali smo period detinjstva i sa 18 godina odrastamo, to je značajan dan i za roditelje, bake, deke, samu decu. Moj tim je zadužen za organizaciju proslava i vidim da ljudi troše mnogo novca. Ja uvek pitam na sastanku koliko mogu da izdvoje novca i na osnovu toga pravimo dekoraciju. Ali, većina roditelja želi da izdvoji pare za dekoraciju - kaže Dimitrijević i dodaje:

- Devojčice pogotovo žele lepu dekoraciju sa mnogo detalja koja će izgledati bajkovito. Ali, zavisi od stila. Međutim, čovek naravno ne treba da uđe u dugove zbog dekoracije.

Valentina Matić Foto: Kurir Televizija

Pevačica Valentina Matić provodi dosta vremena na proslava, za Kurir je otkrila kako one izgledaju i da li roditelji greše:

- Mislim da ljudi dosta razmišljaju o tome šta će ljudi da kažu. Žele da se o tom veselju priča danima i mislim da je problem u našem društvu. Roditelji gledaju i da ne iskvare svojoj deci punoletstva, ja to u potpunosti razumem ali to ne treba da prelazi u ludilo i da se punoletstva naplaćuju narednih 40 godina. Mislim da na taj način kao da roditelji slave osamnaeste rođendane.

"Sve više roditelja je u kreditima zbog proslave 18-og rođendana! Borozan objasnila kako izgledaju današnja punoletstva: Smatraju da je to pokazatelj statusa Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs