Obeležavanje Dana oslobođenja Kruševca otpočelo je odavanjem počasti i polaganjem venaca kraj „Spomenika palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sistema od 1991 – 1999“, u okviru Spomen kompleksa Slobodište.

Tom prilikom, ministar odbrane venac je položio u pratnji šefa kabineta ministra odbrane pukovnika Nikole Matovića i komandanta Centra ABHO pukovnika Vladimira Filipovića. Obeležavanje je nastavljeno polaganjem venaca na lokaciji „Dve humke“ u okviru istog spomen kompleksa, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Nakon toga, ministar Gašić položio je venac na „Spomenik stradalima u ratovima 1912 -1918“ na gradskom trgu Fontana u centru ovog grada.

Vence na spomenike u Kruševcu položili su i predstavnici Grada Kruševca, Rasinskog upravnog okruga, Ministarstva unutrašnjih poslova, boračkih udruženja i brojni građani.

