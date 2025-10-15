Slušaj vest

Vreme u Srbiji će jutro biti hladno, a tokom dana umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

U Vojvodini će pre podne biti oblačno i suvo, a duvaće slab, uglavnom severni vetar. Najniža temperatura biće od tri do sedam, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. 

U Beogradu će jutro biti hladno, a tokom dana umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i slabim severnim vetrom. Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša dnevna oko 16 stepeni. 

Screenshot 2025-10-14 143030.jpg
Foto: Pritnscreen/RHMZ

Biometeorološka prognoza

Relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hroničnih bolesnika, oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima.

Vreme narednih dana

Naoblačenje sa kišom i lokalnim plјuskovima koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti jug Srbije, u petak će se proširiti na ostatak zemlјe. U subotu oblačno, sa kišom i lokalnim plјuskovima, a suvo će se zadržati na severozapadu Vojvodine. Posle podne postepeni prestanak padavina. U nedelјu i ponedelјak suvo, a nove padavine se očekuju od utorka. Dnevne temperature od petka u manjem padu.

Ne propustiteDruštvoDANAS DO 20 STEPENI ALI BRZO STIŽU PLJUSKOVI: Ovo je detaljna prognoza do kraja sedmice
teens.jpg
DruštvoTEŠKO DIŠETE, NE MOŽETE DA SE NASPAVATE? Sve vam je to od ovog vremena! Pre podne sunčano, uveče stiže obrt! Evo kada sneg stiže i u gradove!
loznica--jesen-u-majicama.jpg
DruštvoNOVO ZAHLAĐENJE SIŽE TAČNO OVOG DATUMA Meteorolog Sovilj dao detaljnu prognozu do kraja meseca: Niko se nije ovome nadao, evo šta nas sve čeka u oktobru
Slobodan Sovilj
DruštvoDANAS KIŠA I SNEG U OVIM KRAJEVIMA SRBIJE Upaljen alarm zbog padavina: Detaljna prognoza za naredne dane
IMG-20250124-WA0083.jpg