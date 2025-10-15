Slušaj vest

Vreme u Srbiji će jutro biti hladno, a tokom dana umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Vojvodini će pre podne biti oblačno i suvo, a duvaće slab, uglavnom severni vetar. Najniža temperatura biće od tri do sedam, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.

U Beogradu će jutro biti hladno, a tokom dana umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i slabim severnim vetrom. Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

Foto: Pritnscreen/RHMZ

Biometeorološka prognoza

Relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hroničnih bolesnika, oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima.

Vreme narednih dana