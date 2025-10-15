STIŽU PLJUSKOVI, TEMPERATURA PADA: Danas iskoristite lep dan, onda sledi obrt! Detaljna prognoza za naredne dane
Vreme u Srbiji će jutro biti hladno, a tokom dana umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U Vojvodini će pre podne biti oblačno i suvo, a duvaće slab, uglavnom severni vetar. Najniža temperatura biće od tri do sedam, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.
U Beogradu će jutro biti hladno, a tokom dana umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i slabim severnim vetrom. Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
Biometeorološka prognoza
Relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hroničnih bolesnika, oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima.
Vreme narednih dana
Naoblačenje sa kišom i lokalnim plјuskovima koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti jug Srbije, u petak će se proširiti na ostatak zemlјe. U subotu oblačno, sa kišom i lokalnim plјuskovima, a suvo će se zadržati na severozapadu Vojvodine. Posle podne postepeni prestanak padavina. U nedelјu i ponedelјak suvo, a nove padavine se očekuju od utorka. Dnevne temperature od petka u manjem padu.