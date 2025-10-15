Slušaj vest

U poslednjih nekoliko godina, tržište iznajmljivanja stanova u velikim gradovima postalo je izuzetno dinamično i konkurentno. Stanodavci se, sa jedne strane, trude da pronađu pouzdane podstanare, dok podstanari često biraju između više ponuđenih stanova. U ovom procesu, depozit, odnosno sigurnosni novac koji podstanar plaća pre useljenja, postao je ključni element zaštite interesa stanodavaca.

Naime, depozit je uglavnom jednokratna suma novca, koja predstavlja sigurnosnu mrežu za stanodavca. U slučaju oštećenja stana, neplaćanja kirije ili drugih ugovornih obaveza, depozit može biti iskorišćen za pokriće troškova. Na taj način, stanodavci su finansijski zaštićeni od nepredviđenih gubitaka, što im daje dodatnu sigurnost prilikom sklapanja ugovora o zakupu.

Polemika oko depozita pokrenula se u Fejsbuk grupi "Izdavanje stanova Niš" gde je jedan član objavio apel u kome ističe da je pre useljenja u stan važno uzeti depozit.

Pojedini stanodavci ne traže depozit Foto: Shutterstock

- Apel stanodavcima! Sve više ima oglasa gde se traži uslov da nema depozita... Takve uslove na početku saradnje nemojte da prihvatate. Depozit ne sme da bude upitan. To je osnovni uslov za izdavanje stana gde su česte nimalo male štete u stanu, zaduženja, i neplaćene kirije. Iz ugla onog ko uzima stan na izdavanje znam da je depozit jak udar na budžet, i žao mi je zbog toga, ali to je jedina sigurnost za stanodavca i motivacija za stanara da poštuje pravila i da ako stanodavac odluči da nema "pomeranja granica" da to bude njegova odluka na koju ima pravo (da onda stvarno nema uslovljavanja i pomeranja granica kako stanar želi). Znam iz svog iskustva - navodi se u objavi i dodaje:

Depozit pruža sigurnost stanodavcu i daje moticaju podstanaru da poštuje pravila Foto: Facebook Printscreen

Ugovor takođe bitna stavka

- Depozit bi trebao da bude osnovni uslov jer stoji da ako stanar bude korektan i sve bude isplaćeno da će mu se taj novac vratiti. Takva je situacija, nažalost - nikako bez depozita.