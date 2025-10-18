Slušaj vest

U svetu koji često zaboravlja šta znači prava ljudskost, ponekad se pojavi priča koja nas podseti da dobri ljudi još postoje. Ovog puta, to je priča o Halidu Bešliću - neverovatnom pevaču čija je smrt rastužila mnoge, ali i čoveku čije je srce bilo jednako veliko kao i njegov glas.

Sam je jednom rekao: "Bolje da me pamte kao dobrog čoveka nego kao dobrog pevača".

Halidova smrt rastužila je na hiljade ljudi. Foto: Marina Lopičić, Petar Aleksić

Na TikToku se nedavno pojavila objava jednog Stefana, jednostavno naslovljena: "Kako mi je pomogao Halid Bešlić", a njegove reči duboko su dirnule hiljade ljudi.

Njegove reči podsetile su koliko su u svetu u kojem živimo, a u kojem nije lagano živeti, važni empatija, ljudskost, plemenitost, saosećanje...

Stefanovu objavu na Tik tok nalogu "stefanstelepanic" prenosimo u celosti.

Kako mi je pomogao Halid Bešlić

"Bilo je to davno... ali te dane pamtim kao da su juče bili.

Život nije bio lagan - troje dece, mala plata, i stalna borba da se preživi iz meseca u mesec.

Radio sam koliko sam mogao, u firmi koja nije plaćala mnogo, ali to je bilo sve što sam imao.

I taman pred zimu, jednog hladnog dana, pozove me šef u kancelariju.

"Još danas radi, od sutra više ne treba da dolaziš. Nema posla."

Te reči su mi odzvanjale u glavi dok sam izlazio iz fabrike. Kao da mi se ceo svet srušio.

Znao sam da me kod kuće čekaju deca, i žena koja se trudi da sakrije brigu, ali ja sam znao - ništa nemamo. A sad ni posao. Ništa.

Krenem kući, peške, jer nisam imao za prevoz.

Svratim u prodavnicu da kupim ono malo što smo mogli da priuštimo - litar ulja, malo soli i pet kila brašna. Toliko mi je žena rekla da donesem.

Izlazim iz radnje, ruke mi se tresu, glava puna briga. Pešačim dalje, blatnjavim putem, dok mi se suze same skupljaju u očima.

U jednom trenutku, čujem auto kako se približava. Okrenem se, mahnem rukom - možda neko stane.

I stvarno, zaustavi se auto.

Sednem unutra, sav prljav i iscrpljen. Vozač me pogleda i pita:

"Znaš li ti mene?".

Kažem: "Ne znam, gospodine".

On se nasmeja, onako toplo, kao da mi je poznat odnekud.

Upita me gde idem, i ja mu polako ispričam sve - da sam ostao bez posla, da imam troje dece, da sam danas kupio samo ono malo brašna i soli.

Gleda me, klimne glavom, i bez reči skrene pred veliki market.

Kaže: "Sačekaj me ovde, brzo ću ja".

Uđe unutra i posle nekog vremena vraća se s punim kolicima. Stavlja sve to u gepek i kaže:

"Hajde, da te odvezem kući".

Kad smo stigli, kaže:

"Uzmi, sve ovo je tvoje".

Halid je nesrećnom muškarcu kupio pun gepek hrane Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Otvorim gepek, a unutra hrane i potrepština - više nego što sam mogao da zamislim.

Tad više nisam mogao da izdržim. Pukao sam.

Suze su same potekle, onako muški, tiho.

A onda on izvadi i nešto novca, pruži mi i kaže:

"Evo, da prebrodiš ovu zimu dok ne staneš na noge."

Bio sam u šoku. Sve mi je delovalo kao san.

Pitam ga drhtavim glasom:

"Reci mi, molim te, ko si ti? Da znam kome da zahvalim".

On se nasmeja, onako skromno, i reče:

"Ja sam Halid Bešlić, pevač".

Samo to.

Seo je u auto, mahnuo mi i otišao.

A ja sam stajao na kapiji, u snegu koji je tek počeo da pada, gledao za njim i mislio: "Ima još dobrih ljudi na ovom svetu".

Tog dana nisam samo dobio hranu i novac. Dobio sam nadu. Dobio sam veru da se dobro vraća, i da još postoje ljudi koji pomažu iz srca, bez da traže išta zauzvrat. Nikad mu to neću zaboraviti. Zahvalan sam mu dok god dišem".

Ovo priznanje služi kao dokaz da je istinska veličina u skromnosti i plemenitosti. Halid nije tražio zahvalnost, niti je ikada želeo da se o njegovim dobrim delima priča. Pomagao je tiho, iz srca, onako kako samo oni koji znaju šta je bol drugih mogu da razumeju.