U Srbiji trenutno haraju korona, respiratorni i adenovirusi, a lekari se pripremaju i za predstojeću sezonu gripa!

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji naše zemlje za sedam dana registrovana 6.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do 14 godina.

- Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu s definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu (do 5. oktobra) kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja - navodi "Batut".

Mnogi se ne testiraju

Pored ovih virusa u našoj zemlji je registrovano i skoro 200 slučajeva kovida, a lekari smatraju da ih ima i više jer dosta ljudi izbegava testiranje.

Šire se oboljenja slična gripu Foto: Shutterstock

Prim. dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine, kaže za Kurir da grip još uvek nije dijagnostikovan, ali da vladaju respiratorna oboljenja i kovid.

- Imamo mnogo slučajeva respiratornih oboljenja s visokim temperaturama gde iako postoje indicije da se radi o kovidu, ljudi uglavnom ne žele da se testiraju pa takvi slučajevi spadaju u grupu oboljenja sličnih gripu. Prisutan je i veliki broj infekcija, sincicijalnog virusa, adenovirusa koji izazivaju respiratorne i stomačne infekcije, a na sve to ne smemo da zaboravimo novi soj kovida stratus, koji je nova varijanta omikron virusa. On daje jedan novi simptom korone - hrapav, promukao glas s temperaturom do 40 stepeni, s tim što nekad bude i bez temperature, ali je prisutan jak bol u mišićima i leđima - nabraja dr Obradović i nastavlja:

Biserka Obradović o povećanju broja obolelih od kovida Foto: Kurir Televizija

- I dalje karakteristični simptomi kovida su promene u čulima mirisa i ukusa, dok kod adenovirusa temperatura ne ide preko 38, javlja se bol i pečenje u grlu, kijavica. Laboratorijske analize jedine mogu da utvrde da li se radi o virusnom ili bakterijskom oboljenju, ali problem je što retko koji pacijent pristaje na to jer znaju da kod virusa nema antibiotika.

Ima i bakterijskih infekcija

Dodaje i da su sem virusnih prisutne i bakterijske infekcije.

- Sekundarne infekcije nastaju nakon pada imuniteta, odnosno kada virus ne odležimo, ne jačamo imunitet. To obično budu bakterijske upale sinusa, bronhitis ili upale pluća. Pacijenti se često jave tek kad dođe do sekundarnih infekcija. Obično kažu da se desilo da su mesec i po dana bolesni, da im dan ili dva bude bolje pa da se opet vrate isti simptomi.

Inače, ova brojka od 6.193 oboljenja slična gripu, kaže doktorka, treba da bude opomena na pripremu predstojeće sezone gripa.

Simptomi gripa povišena temperatura do 40

kijavica

groznica

kašalj

bol u mišićima i zglobovima

malaksalost

glavobolja

- Vakcinacija protiv gripa uveliko traje i obavezne kategorije treba da se vakcinišu. Grip nije jednostavan virus i odnosi živote hroničnih i imunodificijentnih osoba. Poznato je da daje temperaturu do 40, naglo obara imunitet i čovek se oseća kao da je voz prošao preko njega. Idealno je vreme za vakcinaciju jer je za sticanje imuniteta potrebno od dve do tri nedelje - podseća dr Obradović i dodaje da je pored vakcinacije najvažnije raditi na podizanju imuniteta:

Simptomi gripa Foto: Shutterstock, Kurir/T.I.

Simptomi adenovirusa i respiratornih virusa povišena temperatura do 38

kijavica

bol u grlu

malaksalost

curenje i zapušen nos

- Moramo unositi više vitamina i minerala, voditi računa o redovnoj primerenoj fizičkoj aktivnosti, da smanjimo unos kofeina i nikotina i najvažnije - imati lepo raspoloženje.