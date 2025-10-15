Slušaj vest

Priča o baki Dici, skromnoj i neumornoj starici koja svakog dana pešači kilometrima kako bi zaradila koji dinar da pomogne svom bolesnom sinu, rasplakala je Srbiju.

Njena snaga, istrajnost i ljubav dirnule su mnoge, ali zahvaljujući humanitarcu iz Vranja Marku Nikoliću kao i ljudima dobre volje, baka Dicin život menja se na najlepši način.

Baka Dica je radila sve što može kako bi pomogla svom bolesnom sinu. Foto: Printscreen Instagram marko nikolic

Marko Nikolić je baka Dici dao obećanje da ćce joj renovirati sobu - i to obećanje je ispunio. Danas baka Dica ponovo ima topao, čist i ureden kutak, okrečene zidove, sto, stolicu, ormar, krevet... Mesto gde može u miru da popije svoju jutarnju kafu.

Baka Dica nije krila suze radosnice. Zahvalila se svima koji su joj pomogli i sa toplinom u glasu rekla:

- Mnogo su mi lepo okrečili, mnogo su dobri bili.

Marko je o ovom divnom gestu napisao i objavu na društvenim mrežama, uz poruku koja je ganula mnoge:

- Vratili smo baki osmeh, mir i dostojanstvo. Nismo joj samo sredili sobu - dali smo joj toplinu doma, osećaj da nije zaboravljena. Ovo je dokaz da humanost menja živote. Da jedno "hvala" i jedan iskren osmeh vrede više od svega."

1/6 Vidi galeriju Baka Dica teško živi i zarađuje da bi pomogla bolesnom sinu Foto: PrintscreenInstagram/ Marko Nikolić

Nakon završenih radova, Marko Nikolić je s bakom Dicom seo da popije kafu, a taj trenutak opisao je kao poseban:

"Baš mi je bilo drago što sam sa baka Dicom popio kafu. Pomogli smo joj da njen kutak ponovo zablista, da ima svoj sto, stolicu, ormarić, i da svako jutro može u miru da popije kafu. Ja živim za ovakve trenutke - kad vidiš iskren osmeh i osetiš da je neko srećan jer više nije sam. Male stvari za nas, a za nju - ceo svet. Humanost je kad srce govori više od reči. Ljubav će spasiti svet."

1/4 Vidi galeriju Baka Dica proslavila 78. rođendan Foto: Printscreen Instagram marko nikolic