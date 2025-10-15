Slušaj vest

U srcu Srbije, među blagim brežuljcima i mirisom pokošene trave, u mestu Gornji Mušić, opština Mionica, nalazi se pravi dragulj za sve one koji maštaju o miru, prirodi i seoskom životu.

Na prodaju je kompletno seosko domaćinstvo koje, po ceni od svega 24.000 evra, može postati vaša oaza tišine, mira i domaćinske topline.

Imanje.jpg
Ovo domaćinstvo može postati vaša oaza mira. Foto: Fejsbuk Printscreen/La-dom nekretnine

Na površini od 48 ari, smeštene su tri katastarske parcele koje pružaju brojne mogućnosti - od voćnjaka i bašte, do seoskog turizma ili vikendice za odmor.

Kuća je uknjižena, ima struju i vodu, a dodatni bonus je i bunarska voda, kristalno čista i hladna, kao što je to oduvek bilo u srpskim selima.

Objekti su za renoviranje, ali upravo u tome leži čar - svako može da stvori svoj kutak po meri, da udahne život starim zidovima i da oseti zadovoljstvo stvaranja doma koji odiše tradicijom.

Domaćinstvo se nalazi na blagom uzvišenju, svega 200 metara od asfaltnog puta, do kojeg vodi odličan makadam.

Kuća koja je na prodaju se nalazi u Gornjem Mušiću, a priroda je nestvarna Foto: Fejsbuk Printscreen/La-dom nekretnine

Jedna od najvećih prednosti je - priroda! Sa imanja se pruža prelep pogled na okolne šume i livade, a u tišini se čuje samo žubor vetra i pesma ptica.

Ovo je mesto gde jutra mirišu na domaću kafu i sveže pečen hleb, gde se dan završava uz zalazak sunca i zvuke prirode.

Za one koji žele beg od gradske gužve, život u skladu s prirodom i povratak korenima, ovo je prilika koja se retko pruža.

Ne propustiteNekretnineGOSPODSKA KUĆA ZA SVEGA 15.000 €! Blizu je grada, ima 130 kvadrata i plac od 7,5 ari - Ljudi se otimaju za nju
collage.jpg
NekretnineKUĆU S POGLEDOM U BEOGRADU PRODAJE ZA 17.000€! Prizemlje, sprat, kupatilo! Plus hektar s voćnjakom i šumom i to u ovom naselju! Gore sprat, letnja kujna pride
Screenshot 2025-10-06 144251.png
DruštvoKuće i vikendice kraj jezera i planine, a cena simbolična: Ove nekretnine sa imanjem možete kupiti za samo 15.000€ (Foto)
profimedia0254641608.jpg
NekretninePOVOLJNA KUĆA NA SAMO 8 KILOMETARA OD BEOGRADA: Poseduje sve što vam je potrebno - Idealna za beg od gradske vreve
beogradsko naselje Kaludjerica