U srcu Srbije, među blagim brežuljcima i mirisom pokošene trave, u mestu Gornji Mušić, opština Mionica, nalazi se pravi dragulj za sve one koji maštaju o miru, prirodi i seoskom životu.

Na prodaju je kompletno seosko domaćinstvo koje, po ceni od svega 24.000 evra, može postati vaša oaza tišine, mira i domaćinske topline.

Ovo domaćinstvo može postati vaša oaza mira. Foto: Fejsbuk Printscreen/La-dom nekretnine

Na površini od 48 ari, smeštene su tri katastarske parcele koje pružaju brojne mogućnosti - od voćnjaka i bašte, do seoskog turizma ili vikendice za odmor.

Kuća je uknjižena, ima struju i vodu, a dodatni bonus je i bunarska voda, kristalno čista i hladna, kao što je to oduvek bilo u srpskim selima.

Objekti su za renoviranje, ali upravo u tome leži čar - svako može da stvori svoj kutak po meri, da udahne život starim zidovima i da oseti zadovoljstvo stvaranja doma koji odiše tradicijom.

Domaćinstvo se nalazi na blagom uzvišenju, svega 200 metara od asfaltnog puta, do kojeg vodi odličan makadam.

Jedna od najvećih prednosti je - priroda! Sa imanja se pruža prelep pogled na okolne šume i livade, a u tišini se čuje samo žubor vetra i pesma ptica.

Ovo je mesto gde jutra mirišu na domaću kafu i sveže pečen hleb, gde se dan završava uz zalazak sunca i zvuke prirode.