Slušaj vest

Iznad većeg dela Evrope preovladava snažan anticiklon, odnosno polje visokog pritiska, čiji se centar nalazi nad severozapadom Evrope.

Ovaj sistem deluje i na vreme u Srbiji, a zbog njega cikloni i oblačnost sa padavinama ne mogu sa Atlantika da prodru unutar evropskog kopna i do Srbije. Istovremeno, snažan ciklon nalazi se nad istokom Evrope i Rusijom, uz vrlo hladnu vazdušnu masu.

Snažan ciklon nalazi se i nad zapadom Mediterana.

Pogledajte mapu za PETAK:

Foto: Printscreen/vremeradar

U Srbji će do četvrtka biti umereno oblačno, maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni.

To su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

Ovih dana veoma hladna vazdušna masa već je preplavila istočnu Evropu, dok se topla i dalje nalazi nad Mediteranom.

U petak i subotu kiša i pljuskovi očekuju se širom Srbije, naročito na jugu i istoku, dok će na krajnjem severu i zapadu biti suvo.

Ciklon će sa severoistoka povući hladnu vazdušnu masu, pa će u petak biti relativno hladno.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni.

Dakle, petak i subota doneće Srbiji pravo jesenje vreme.