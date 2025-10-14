(MAPA) POGLEDAJTE ŠTA NAS OČEKUJE U PETAK - SNAŽAN ANTICIKLON NAD SRBIJOM Nova prognoza vremena: Provala oblaka u ovim delovima
Iznad većeg dela Evrope preovladava snažan anticiklon, odnosno polje visokog pritiska, čiji se centar nalazi nad severozapadom Evrope.
Ovaj sistem deluje i na vreme u Srbiji, a zbog njega cikloni i oblačnost sa padavinama ne mogu sa Atlantika da prodru unutar evropskog kopna i do Srbije. Istovremeno, snažan ciklon nalazi se nad istokom Evrope i Rusijom, uz vrlo hladnu vazdušnu masu.
Snažan ciklon nalazi se i nad zapadom Mediterana.
Pogledajte mapu za PETAK:
U Srbji će do četvrtka biti umereno oblačno, maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni.
To su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.
Ovih dana veoma hladna vazdušna masa već je preplavila istočnu Evropu, dok se topla i dalje nalazi nad Mediteranom.
U petak i subotu kiša i pljuskovi očekuju se širom Srbije, naročito na jugu i istoku, dok će na krajnjem severu i zapadu biti suvo.
Ciklon će sa severoistoka povući hladnu vazdušnu masu, pa će u petak biti relativno hladno.
Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni.
Dakle, petak i subota doneće Srbiji pravo jesenje vreme.
Kurir/Alo