Slušaj vest

Potraga za Tatjanom Nemet (27) iz Petrovaradina traje od sinoć, nakon što joj se izgubio svaki trag oko 18 časova. Njeni najbliži, uključujući sestru Jagodu, apeluju na građane da prijave bilo kakvu informaciju koja bi pomogla u njenom pronalasku.

Tatjana je poslednji put viđena juče oko 18 časova u Ulici Prote Mihadžića u Petrovaradinu. Prema izjavama komšija, navodno je bila "vidno uznemirena" i imala je "psihičke oscilacije".

Potragu dodatno otežava pronalazak delova njene garderobe na dve lokacije.

Screenshot 2025-10-14 171756.png
Foto: Društvene Mreže

- Pronašli smo kaput i majicu kod Tvrđave, u nekoj katakombi, dok je grudnjak pronađen kod Dunava - izjavila je za medije sestra Jagoda, koja je bila potresena.

Tatjana Nemet je visoka, vitke građe, i ima svetlu kosu vezanu u rep, kao što se vidi na fotografiji koja kruži društvenim mrežama. U trenutku nestanka, pretpostavlja se da je nosila garderobu sličnu onoj na slici (košulja i tamne pantalone), ali to nije zvanično potvrđeno.

Porodica moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Tatjani da se jave.

Nestanak je prijavljen nadležnim organima, a potraga je u toku.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteDruštvo(MAPA) POGLEDAJTE ŠTA NAS OČEKUJE U PETAK - SNAŽAN ANTICIKLON NAD SRBIJOM Nova prognoza vremena: Provala oblaka u ovim delovima
shutterstock_1476071996.jpg
DruštvoKAKO IZGLEDA PRVI, A KAKO SVAKI SLEDEĆI PRELAZAK GRANICE Novi način ulaska u EU za državljane Srbije: Biometrija lica zamenjuje pečate u pasošu
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju.jpeg
Društvo"Sve više roditelja je u kreditima zbog proslave 18-og rođendana! Borozan objasnila kako izgledaju današnja punoletstva: Smatraju da je to pokazatelj statusa
366443_251014.01_19_57_11.Still009.jpg
DruštvoSENZACIONALNO OTKRIĆE KOD NOVE VAROŠI: Pogledajte, pronađeni vredni arheološki tragovi (foto)
17604413201729087063_foto-narodni-muzej-uzice-4.jpg