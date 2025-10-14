Slušaj vest

Potraga za Tatjanom Nemet (27) iz Petrovaradina traje od sinoć, nakon što joj se izgubio svaki trag oko 18 časova. Njeni najbliži, uključujući sestru Jagodu, apeluju na građane da prijave bilo kakvu informaciju koja bi pomogla u njenom pronalasku.

Tatjana je poslednji put viđena juče oko 18 časova u Ulici Prote Mihadžića u Petrovaradinu. Prema izjavama komšija, navodno je bila "vidno uznemirena" i imala je "psihičke oscilacije".

Potragu dodatno otežava pronalazak delova njene garderobe na dve lokacije.

Foto: Društvene Mreže

- Pronašli smo kaput i majicu kod Tvrđave, u nekoj katakombi, dok je grudnjak pronađen kod Dunava - izjavila je za medije sestra Jagoda, koja je bila potresena.

Tatjana Nemet je visoka, vitke građe, i ima svetlu kosu vezanu u rep, kao što se vidi na fotografiji koja kruži društvenim mrežama. U trenutku nestanka, pretpostavlja se da je nosila garderobu sličnu onoj na slici (košulja i tamne pantalone), ali to nije zvanično potvrđeno.

Porodica moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Tatjani da se jave.

Nestanak je prijavljen nadležnim organima, a potraga je u toku.