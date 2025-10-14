Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas u Vladi Srbije sa rektorom, prorektorima i dekanima fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, čime je i zvanično započeta serija razgovora sa svim rukovodiocima visokoškolskih ustanova i predstavnicima akademske zajednice.

Sastanak je protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, dok je istovremeno bio prilika da se razjasne sve nedoumice koje uprave visokoškolskih ustanova imaju u vezi sa načinom rangiranja i upisa viših godina studija, zatim statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta RS, statusu samofinansirajućih studenata, kao i mogućnostima za produženje studiranja studentima kojima ističe dvostruki broj godina za završetak studija. Takođe, bilo je reči i o aktivnostima Univerziteta kada je reč o završetku tekuće školske godine, prvim rezultatima upisa za 2025/2026. godinu i pripremama za početak naredne akademske godine.

Predsednik Vlade potvrdio je opredeljenost države za ispunjavanje svih finansijskih obaveza i nesmetanog rada visokoškolskih ustanova, u skladu sa zakonskim odrednicama i unapred dogovorenom dinamikom.

U narednom periodu, predsednik Vlade nastaviće sa održavanjem sastanaka sa ostalim predstavnicima državnih univerziteta i predstavnicima Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola čiji je osnivač Republika, a sve u cilju upoznavanja, razmene mišljenja i podrške Vlade Srbije.