Pripadnici 63. padobranske brigade u utorak su skromno, ali sa ponosom, obeležili krsnu slavu jedinice - Pokrov Presvete Bogorodice.

Tim povodom je na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu služena sveta liturgija kojoj je prisustvovao aktivni sastav brigade.

Komandant 63. padobranske brigade pukovnik Aleksandar Stupar je nakon liturgije podsetio na vekovnu povezanost srpskog vojnika i njegove vere i istakao da je današnji duhovni praznik — Pokrov Presvete Bogorodice duboko ukorenjen u tradiciju i identitet jedinice. Ocenio je da je brigada uspešnom realizacijom zadataka u godini za nama i visokom borbenom gotovošću dala svoj doprinos unapređenju sposobnosti Vojske Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Prvobitno planirana vojna svečanost povodom 14. oktobra — Dana 63. padobranske brigade i Dana vojnih padobranaca otkazana je iz pijeteta prema ratnom komandantu jedinice general-majoru u penziji Iliji Todorovu, koji je sahranjen juče uz vojne počasti i prisustvo načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića i brojnih pripadnika Vojske Srbije i 63. padobranske brigade.

Povodom Dana jedinice, na niškom vojnom aerodromu je u nedelju priređen prijem za porodice poginulih pripadnika 63. padobranske brigade, kojem su prisustvovali i veterani jedinice. Tom prilikom je služen parastos za poginule i preminule vojne padobrance i položeni su venci kraj Zida sećanja palim pripadnicima 63. padobranske brigade.

Dan 63. padobranske brigade i Dan vojnih padobranaca obeležavaju se u spomen na 14. oktobar 1944. godine, kada je u vojnoj bazi kraj Barija u Italiji formiran Prvi padobranski bataljon Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.