Slušaj vest

Pripadnici 63. padobranske brigade u utorak su skromno, ali sa ponosom, obeležili krsnu slavu jedinice - Pokrov Presvete Bogorodice.

Tim povodom je na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu služena sveta liturgija kojoj je prisustvovao aktivni sastav brigade.

Komandant 63. padobranske brigade pukovnik Aleksandar Stupar je nakon liturgije podsetio na vekovnu povezanost srpskog vojnika i njegove vere i istakao da je današnji duhovni praznik — Pokrov Presvete Bogorodice duboko ukorenjen u tradiciju i identitet jedinice. Ocenio je da je brigada uspešnom realizacijom zadataka u godini za nama i visokom borbenom gotovošću dala svoj doprinos unapređenju sposobnosti Vojske Srbije.

img_1836_1760442604.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Prvobitno planirana vojna svečanost povodom 14. oktobra — Dana 63. padobranske brigade i Dana vojnih padobranaca otkazana je iz pijeteta prema ratnom komandantu jedinice general-majoru u penziji Iliji Todorovu, koji je sahranjen juče uz vojne počasti i prisustvo načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića i brojnih pripadnika Vojske Srbije i 63. padobranske brigade.

Povodom Dana jedinice, na niškom vojnom aerodromu je u nedelju priređen prijem za porodice poginulih pripadnika 63. padobranske brigade, kojem su prisustvovali i veterani jedinice. Tom prilikom je služen parastos za poginule i preminule vojne padobrance i položeni su venci kraj Zida sećanja palim pripadnicima 63. padobranske brigade.

Dan 63. padobranske brigade i Dan vojnih padobranaca obeležavaju se u spomen na 14. oktobar 1944. godine, kada je u vojnoj bazi kraj Barija u Italiji formiran Prvi padobranski bataljon Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

Ne propustiteDruštvoDostojni slobode, dostojni sećanja: Odlikovanja srpskih heroja kroz vekove borbe - otvorena izložba u Narodnom muzeju Kruševac (FOTO)
hm101274_1760377959_1760380432.jpg
DruštvoOsposobljavanje izvođača obuke u veranju i za gorsku službu spasavanja: Ovo specijalizovano usavršavanje traje 3 nedelje
kurs_veranja_i_gorske_sluzbe_spasavanja_1_1760361434.jpg
DruštvoPrijem za porodice poginulih pripadnika 63. padobranske brigade: Održan parastos za vojne padobrance koji su položili živote na časnom putu službe otadžbini
01_img_1345_1760278091.jpg
DruštvoUspeh Vojske Srbije na 33. Novosadskom maratonu: Medalje, rekordi i dominacija u svim disciplinama (FOTO)
stafete_1760285077.jpg

Pripadnici 63. padobranske brigade danas su skromno, ali sa ponosom, obeležili krsnu slavu jedinice — Pokrov Presvete Bogorodice.