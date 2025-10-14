- Cene su negde veće od deset do petnaest posto u odnosu na prošlu godinu. Razlog u tome leži u poskupljenju svih životnih namirnica, pa samim tim i poskupljenju usluga dobavljača, u ovom slučaju kada su ekskurzije u pitanju, to su i hoteli i pansioni u kojima deca borave i isto tako autoprevoznici su svoje cene podigli shodno svim ostalim cenama, odnosno cenama svih životnih namirnica i onih proizvoda koji utiču na cenu vožnje autobusa, tu pre svega mislim na gorivo. Veliki broj prevoznika ima jedinstvenu cenu kilometra, uglavnom se po kilometru ugovaraju vožnje i to utiče značajno na cenu samog aranžmana.