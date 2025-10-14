"Cene su veće za 15 odsto u odnosu na prošlu godinu" Eksperti otkrili zašto su ekskurzije postale stvar luksuza
Svake jeseni hiljade učenika osnovnih i srednjih škola ide na ekskurzije. Asocijacija turističkih agencija ističe da je cena smeštaja, ali i prevoza, porasla u odnosu na prošlu godinu.
Aleksandar Seničić, direktor YUTA je pred kamerama Kurira rekao:
- Cene su negde veće od deset do petnaest posto u odnosu na prošlu godinu. Razlog u tome leži u poskupljenju svih životnih namirnica, pa samim tim i poskupljenju usluga dobavljača, u ovom slučaju kada su ekskurzije u pitanju, to su i hoteli i pansioni u kojima deca borave i isto tako autoprevoznici su svoje cene podigli shodno svim ostalim cenama, odnosno cenama svih životnih namirnica i onih proizvoda koji utiču na cenu vožnje autobusa, tu pre svega mislim na gorivo. Veliki broj prevoznika ima jedinstvenu cenu kilometra, uglavnom se po kilometru ugovaraju vožnje i to utiče značajno na cenu samog aranžmana.
Pre polaska na putovanje postoje brojne bezbednosne kontrole i tehnički pregledi vozila, ističu eksperti.
Petar Bursać, saobraćajni inženjer je o ovoj temi rekao sledeće:
- Autobusi stariji čak i do deset godina imaju veću verovatnoću kvara, nego vozila koja su novija, zato je jako bitno da se propiše maksimalna starost autobusa da bi se smanjili rizici.
Kurir.rs
MALVERZACIJE PO PITANJU EKSKURZIJA: