Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je, večeras, na marginama konferencije ministara unutrašnjih poslova Berlinskog procesa, u Londonu sa ministarkom unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Šabanom Mahmud, koja mu je poželela dobrodošlicu u London.

Ministri su razmatrali mogućnosti za unapređenje saradnje u jačanju granica i suzbijanju iregularnih migracija, kao i krijumčarenju migranata.

Takođe, Dačić i Mahmud su ocenili da je naša bilateralna policijska saradnja dobra i složili se da je unapređenje iste od značaja za obe zemlje, posebno u oblasti suzbijanja delovanja organizovanih kriminalnih grupa, borbe protiv narkotika, trgovine ljudima.

Ministar Dačić je iskoristio priliku da pozove ministarku Mahmud u posetu Srbiji.

Dačić je razgovarao i sa zvaničnicima iz Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Nemačke.

- Susreti na marginama Konferencije ministara unutrašnjih poslova Berlinskog procesa, večeras u Londonu, dobra su prilika za razmenu mišljenja o aktuelnim temama, kao i o unapređenju i jačanju regionalne saradnje i podsticanju regionalnog razvoja - navodi se u objavi na Instagramu.

Ivica Dačić je na konferenciji razgovarao i sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore, Danilom Šaranovićem.