Dečak star 13 godina, koji je u nedelju pronađen bez svesti, u stanju teške alkoholisanosti u parku "Sveti Sava" u Nišu, sa drugovima je igrao igru izazova u kojoj onaj ko izgubi mora da popije alkoholno piće. Dečaka su u stanju teškog pijanstva te noći oko 23 časa primetili prolaznici koji su pozvali Hitnu pomoć pa je hospitalizovan u Univerzitetskom - kliničkom centru u Nišu radi ukazivanja pomoći.

Kako se saznaje, minulog vikenda, u UKC Niš primljen je još jedan maloletnik star 16 godina, takođe zbog teškog pijanstva. Reč je o dva međusobno nepovezana slučaja.

O slučaju pijanog trinaestogodišnjaka je obaveštena policija, koja je slučaj prijavila Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu i Centru za socijalni rad u Nišu.

- Grupa dečaka u Parku Svetog Save u Nišu igrala je igru u kojoj je onaj ko ne odgovori tačno mora da popije određenu količinu alkohola. Količina koju je popio maloletnik bila je dovoljna da izgubi svest, pa je odmah pozvana Hitna pomoć. Da li se radi o nekoj novoj vrsti izazova sa društvenih mreža za sada nije poznato, kao ni odakle deci alkohol i o kojoj vrsti pića se radi. Svakako ovaj slučaj predstavlja temu kojom bi trebalo da se pozabave nadležni državni organi – kaže izvor.

Iz Centra za socijalni rad u Nišu je potvrđeno da trinaestogodišnjak nije ranije evidentiran zbog problematičnog ponašanja i da su su preduzeli mere iz svoje nadležnosti.

Ilustracija Foto: Shutterstock

- Dete je iz funkcionalne porodice i nije ranije evidentiran u Centru za socijalni rad zbog problematičnog ponašanja. Radiće se plan usluga sa roditeljima i detetom. Preventiva je najbolja metoda rada ali kada se već desi ovakva situacija, to je signal da se uključuje pre svega dete a onda i roditelji ili u savetovalište ili u rad sa voditeljem slučaja – kaže direktor centra za socijalni rad u Nišu Zoran Jović.

On naglašava da je ovaj slučaj upozorenje da roditelji povedu više računa o načinu na koji njihova deca provode vreme.

- Apelujemo na sve roditelje da povećaju kontrolu kako deca provode slobodno vreme, s kim provode slobodne vreme i kakve igre igraju – kaže Jović.

Drugi se napio na žurci

Što se tiče drugog tinejdžera, kako se saznaje, nije bilo osnova za postupanje policije budući da ima više od 16 godina, što je po Zakonu o javnom redu i miru starosna granica ispod koje se maloletnicima ne smeju prodavati alkoholna pića. On nije igrao igru izazova, kao tri godina mlađi dečak, već je je prema nezvaničnim saznanjima bio na žurci gde je popio malo više alkohola, zbog čega je završio na prinudnom trežnjenju u bolnici.

Kako se saznaje, pijani maloletnici koji su zadržani na bolničkom lečenju se posle ukazane pomoći osećaju dobro i pušteni su kućama.

- Na Klinici za pedijatriju su tokom vikenda zbrinuta dva maloletna pacijenta u stanju teške alkoholisanosti. Lekari su im ukazali neophodnu pomoć i oni su nakon terapije i stabilizacije stanja, pušteni kući. S obzirom da je reč o maloletnim licima niški UKC ne može da da više informacija – rečeno je u UKC Niš.

Foto: Beta/Saša Đorđević

Kazna do 500.000 dinara

Zakonom o javnom redu i miru regulisana je prodaja alkoholnih pića licima pod očiglednim uticajem i maloletnicima. Član 21 ovog zakona propisuje da “ko prodaje alkoholno piće licu koje pod očiglednim uticajem alkohola naruši javni red i mir ili maloletnom licu koje nijenavršilo 16 godina života - kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara”. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara.

Zabrana prodaje alkohola mlađima od 18 godina

Zakon o zaštiti potrošača još je stroži po pitanju prodaje alkohola maloletnicima u pogledu starosne granice budući da je članom 23 predviđena zabrana prodaje alkohola, uključujući i pivo, mlađima od 18 godina.

-Zabranjena je prodaja, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući pivo, duvanskih proizvoda ili pirotehničkih sredstava, licima mlađim od 18 godina života. U slučaju sumnje da je potrošač lice mlađe od 18 godina, trgovac nije dužan da proda ili usluži alkoholno piće, pivo, duvanski proizvod ili pirotehnička sredstva dok potrošač ne omogući trgovcu uvid u važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu - stoji u članu 23 Zakona o zaštiti potrošača. Članom 188 ovog zakona predviđene su i sankcije.

-Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako prodaje, uslužuje i poklanja alkoholna pića, uključujući i pivo, duvanske proizvode i pirotehničke proizvode licima mlađim od 18 godina života, suprotno članu 23. stav 1. ovog zakona - navodi se u članu 188.