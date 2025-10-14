Slušaj vest

U selu Pajazitovo u Šumadiji meštani su ostali u čudu kada su naleteli na zmiju usred oktobra, a kako kažu, Šumadija ne pamti ovako kasno pojavljivanje. Poznati srpski zmijolovac Vladica Stanović otkriva zašto se pojavljuju u jesen kada bi već trebalo da se pripremaju za "zimski san", ali i koja je tačno zmija u pitanju.

"Meštani sela Pajazitovo prijavljuju pojavu zmija i tokom oktobra", navodi se u objavi stranice Kragujevčani.

Kako Vladica otkriva, zmije u oktobru više nisu neobična pojava, s obzirom na toplo vreme i temperature iznad proseka za ovo doba godine.

To se dešava u prelaznom vremenskom periodu, sad ih vreme tera da izađu napolje. Nekada zmije ranije uđu u vreme brumacije, a nekada kasnije. To zavisi da li se topli dani duže zadržavaju. One sada očekuju toplije vreme i ova temperatura im odgovora, zemlja je još uvek topla", objašnjava Vladica

Period brumacije kod zmija znači da će ona spavati nedeljama ili čak mesecima, ali će povremeno buditi kako bi jele i uzimale vodu. Kao što je i u ovom slučaju, zmije se bude kad temperatura poraste, ali se vraćaju "dremki" čim zahladni.

Foto: Instagram Printscreen, Udruženje_poskok

Kako dodaje poznati hvatač zmija, on je i u decembru prošle godine nailazio i hvatao zmije, a juče je naleteo na jednu zmiju u Pirotu na jugu Srbije koja se sakrila u podrumu jedne porodične kuće.

Dodaje da u 95 odsto slučajeva zmije na koje nailazi u Srbiji su neotrovne i uglavnom su smukovi u pitanju, dok u 3 do 5 odsto spadaju zmije otrovnice.

Kada je reč o zmiji koja je viđena u selu Pajazitovo u Šumadiji, zmijolovac Stanković otkriva da je u pitanju otrovna zmija - poskok.

Otrovne zmije u Srbiji

Poskok je jedna od prepoznatljivih otrovnih zmija u Srbiji. Prepoznaje se po romboidima, rogu na glavi, i po tome što narastu od 70 do 80 centimetara - kazao je ranije za "Blic" Stanković.

U Srbiji postoje tri vrste otrovnih zmija:

Poskok (Vipera ammodytes) – najotrovnija evropska zmija, prepoznatljiv po "rogčiću" na glavi.

Šarka (Vipera berus) – nešto manja, često se sreće u šumama i vlažnim predelima.

Planinska šarka – vrlo retka i staništa su joj ograničena.

Šta ako sretnete zmiju

Kao i mnoge druge životinje, zmije beže čim u njihovom okruženju ima više ljudi i buke, ipak ukoliko se susretnete sa zmijom pratite sledeće korake:

Ne paničite. Ne vičite. Ne mrdajte naglo.

Polako se povucite unazad ili sačekajte da zmija sama ode.

Ne pokušavajte da je uhvatite, pomerite ili ubijete – većina ujeda se dogodi upravo tada, a mnogi ne umeju da razlikuju otrovne od neotrovnih vrsta.

Ako je u naseljenom mestu, obavestite lokalne komunalne službe ili "Zoo-eko" ekipe koje se bave uklanjanjem divljih životinja.