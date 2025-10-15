Slušaj vest

Kurir televizija istraživala je zbog čega nije pametno koristiti tekuću vodu u domovima za vreme oluja praćenih grmljavinom i munjama. Na ovu temu za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je elektromehaničar Branko Zrnić.

- U tim momentima nestanka električne energije, usled raznih atmosferskih pražnjenja, dolazi do prenapona. To nema nikakve veze sa vodom, međutim, zna biti opasno ako je bojler uključen. Bojler je povezan sa vodom, od tog prenapona i lošeg uzemljenja dolazi do prenapona, u dodiru sa cevima ili sa vodom iz bojlera, a onda vas pecka struja ili može i udariti struja - objašnjava Zrnić.

Zbog čega nije pametno koristiti tekuću vodu tokom grmljavine? Elektromehaničar otkriva na koji način je pravilno koristiti kućne aparate dok napolju seva Izvor: Kurir televizija

Savetuje da tokom grmljavine, kada dolazi do atmosferskih pražnjenja, isključimo iz struje električne šporete, televizore, kompjutere i sve ostale osetljive uređaje.

- Zna da se desi da od tog prenapona stradaju svi ti uređaji, onda ste vi bezbedni i neće vam se to dešavati. Međutim, kad dođe napon u mrežu, nije pametno odmah da uključite sve te uređaje, već da sačekate da se stabilizuje napon, bar jedno 10 minuta.

