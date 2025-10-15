Slušaj vest

Novi soj korona virusa, poznat kao Stratus širi se Srbijom, a dosad je zabeleženo 200 slučajeva. Koji su simptomi i da li je bojazan od nove epidemije opravdana, za Kurir televiziju i jutarnji program "Redakcija" objasnio je Zoran Radovanović, epidemiolog.

- Smenjuju se ti sojevi, srećom oni su blaži od onih originalnih koji su dovodili do mnogo teže kliničke slike. Ovi sad, ima ih puno i male su razlike među njima, suština je u tome da su to potomci Omikron soja koji je blaži od originalnih, tako da tu su minimalne razlike u kliničkoj slici - kaže Radovanović.

Kako je istakao, na zapadu spominju jedan simptom kao najkarakterističniji.

- Jedan od simptoma na koji se najviše žale je jak bol u grlu. Inače, to je klinična slika tipična za infekcije gornjih respiratornih puteva, tako da nema ničeg neobičnog.

Radovanović je napomenuo da Srbije ne vrši rutinsku virusološku dijagnostiku po ovom pitanju.

- Ne znamo tačno koliko ima takvih slučajeva. Imamo neku predstavu, ali za razliku od drugih nekih razvijenih zemalja ne uzimamo sistematski uzorke, pa onda da odredimo koji su sojevi i na osnovu toga koliko je virus prisutan u zemlji.

