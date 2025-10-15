Vozače očekuje umereni intenzitet saobraćaja i dobri vremenski uslovi za vožnju.
stanje na putevima
AMSS: Putevi prohodni, nema vanrednih zastoja, lepo vreme za vožnju
Slušaj vest
Prohodnost puteva je dobra i vanrednih zastoja nema, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS). Vozače očekuje umereni intenzitet saobraćaja i dobri vremenski usovi za vožnju.
Izmene u saobraćaju treba očekivati samo na mestima gde ima radova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko osam sati.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši