Prohodnost puteva je dobra i vanrednih zastoja nema, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS). Vozače očekuje umereni intenzitet saobraćaja i dobri vremenski usovi za vožnju.

Izmene u saobraćaju treba očekivati samo na mestima gde ima radova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko osam sati.

Kurir.rs/Beta

