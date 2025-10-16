Ovaj dečak iz Srbije je pravi genije! Dobio zadatak da nacrta svadbu, a uradio nešto neverovatno! Njegova logika zadivila i učiteljicu
U moru dečijih nestašluka i simpatičnih reakcija i odgovora, jedna priča iz male škole u vlasotinačkom kraju već godinama se prepričava kao dokaz da mudrost i snalažljivost ne zavise od godina, već od duha. Glavni junak ove simpatične anegdote je dečak koji je, ni ne sluteći, svojim crtežom postao legenda lokalne škole i to zahvaljujući jednoj neobičnoj "svadbi".
Naime, na času likovnog vaspitanja, učiteljica je zadala zadatak đacima da nacrtaju svadbu mladu, mladoženju i svatove. Deca su odmah zgrabila bojice, listovi su se punili šarenim haljinama, muzikantima, cvećem i balonima. Osim jednog dečaka.
On je pažljivo uzeo svoju olovku i na papiru nacrtao običnu kuću. Ni svatova, ni mlade, ni muzike. Samo jednostavna kuća.
Učiteljica mu je prišla pomalo zbunjena i upitala ga:
- A gde su mlada i mladoženja?
Dečak je mirno, bez trunke zbunjenosti, kao iz topa odgovorio:
- Pa, učiteljice, oni su unutra. Daruju mladu.
Kuća postala simbol genijalnosti
Zatečena odgovorom, učiteljica se nasmejala i shvatila dete je pokazalo neverovatnu mudrost. Iako nije umeo da nacrta ljude, pronašao je način da ispoštuje zadatak, a da pri tom ostane dosledan sebi. Njegov odgovor nije bio samo duhovit, već i duboko promišljen jer svadbe, uostalom, nisu samo ono što se vidi spolja.
Ova priča godinama se prepričava među roditeljima u ovom kraju, kao primer kako dečija mašta i iskrenost umeju da zadive i poduče i odrasle. U vremenu kada se često zaboravlja da su iskrenost i domišljatost jednako važni kao i znanje, ovaj dečak je svojim crtežom i rečima ostavio trag.