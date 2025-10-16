Slušaj vest

U moru dečijih nestašluka i simpatičnih reakcija i odgovora, jedna priča iz male škole u vlasotinačkom kraju već godinama se prepričava kao dokaz da mudrost i snalažljivost ne zavise od godina, već od duha. Glavni junak ove simpatične anegdote je dečak koji je, ni ne sluteći, svojim crtežom postao legenda lokalne škole i to zahvaljujući jednoj neobičnoj "svadbi".

Naime, na času likovnog vaspitanja, učiteljica je zadala zadatak đacima da nacrtaju svadbu mladu, mladoženju i svatove. Deca su odmah zgrabila bojice, listovi su se punili šarenim haljinama, muzikantima, cvećem i balonima. Osim jednog dečaka.

On je pažljivo uzeo svoju olovku i na papiru nacrtao običnu kuću. Ni svatova, ni mlade, ni muzike. Samo jednostavna kuća.

Učiteljica mu je prišla pomalo zbunjena i upitala ga:

- A gde su mlada i mladoženja?

Umesto mladenaca, učenik je nacrtao kuću i odgovorio da su mlada i mladoženja unutra Foto: Kosovo online printscreen

Dečak je mirno, bez trunke zbunjenosti, kao iz topa odgovorio:

- Pa, učiteljice, oni su unutra. Daruju mladu.

Kuća postala simbol genijalnosti

Zatečena odgovorom, učiteljica se nasmejala i shvatila dete je pokazalo neverovatnu mudrost. Iako nije umeo da nacrta ljude, pronašao je način da ispoštuje zadatak, a da pri tom ostane dosledan sebi. Njegov odgovor nije bio samo duhovit, već i duboko promišljen jer svadbe, uostalom, nisu samo ono što se vidi spolja.