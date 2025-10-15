Slušaj vest

Nije lako naviknuti se na pravila života u tuđoj zemlji, posebno kada su ona potpuno drugačija od onih na koja smo navikli kod kuće. To najbolje znaju naši ljudi u Nemačkoj, koji se svakodnevno suočavaju s propisima koji im često deluju previše strogo – a ponekad zbog njih završe i sa kaznom.

Na popularnoj Fejsbuk stranici "Balkanci u Njemačkoj", oglasila se žena sa Balkana koja je podelila svoje iskustvo zbog kog su se mnogi i nasmejali i zgrozili. Naizgled bezazlena situacija na balkonu koštala ju je 50 evra, a sve je počelo, kako navodi, običnim sušenjem veša na suncu.

"Kazna jer sam sušila veš na balkonu - napisala je ona, a onda dodala:

- Ljudi moji, ja više ne znam da li smem išta da radim u ovoj zemlji! Sušila veš na balkonu, sunčan dan, sve miriše, kad komšinica iznad mene viče da joj 'ružno izgleda kad gleda dole'. Ja se nasmejala, mislim - šali se žena… Kad, nakon tri dana, stiže pismo: 'Nepoštovanje kućnog reda, kazna 50 evra i opomena'.

Kažu da u zgradi nije dozvoljeno da se veš vidi spolja. Ma ljudi, pa gde da ga sušim? U frižideru? Sad svaki put kad perem, molim se da ne bude vetra, da ne odnese čarapu do njene terase. Je l’ iko od vas imao ovako nešto? Ili sam ja jedina koja je u Nemačkoj 'kriminalac za gaće'?"

"Pa nije ti ovo Srbija"

Ispod njene objave usledili su brojni komentari – neki su je podržali, dok su drugi poručili da je sama kriva jer "pravila mora da se poštuju". Mnogi su smatrali da je trebalo da zna da sušenje veša na balkonu nije dozvoljeno, a njihovi komentari su bili prilično oštri:

"I ja bih te deportovao... Čuj sušiš veš na terasi... Pa nije ti ovo Srbija. Mora neki red da se zna", "Na šta bi zgrade ličile da se dozvoli da na balkonima visi šta ko hoće i farba kako ko hoće. Znala si ti sve jer si prilikom potpisivanja ugovora dobila pravilnik o kućnom redu. Mogla si i rakiju da pečeš na balkonu, a ne samo gaće da sušiš. Idi u šumu pa tamo radi ta hoćeš. Šta ćeš u Nemačkoj ako nisi u stanju da kupiš mašinu za sušenje veša?"

"Dobrodošla u Nemačku"

Ipak, bilo je i onih koji su stali u njenu odbranu i pokušali da unesu malo humora u raspravu:

"Dobrodošla u Nemačku - zemlju gde je veš na balkonu veći problem nego buka od bušilice u nedelju! Nažalost, ako u kućnom redu piše da se veš ne sme videti spolja, kazna je formalno 'legalna'", "Mi u našem selu možemo i jagnje da okrenemo ako hoćemo. Niko mi ne gleda ni u veš, ni u auto, ni na balkon, gazdu boli uvo isto tako. Živelo selo, gde god bilo!", pisali su oni.

