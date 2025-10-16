Slušaj vest

Kada se neko preseli u drugu zemlju, početak obično izgleda kao avantura - sve je novo, uzbudljivo i puno mogućnosti.

Ali tek s vremenom dolazi ono pravo iskušenje - prilagođavanje, suočavanje s razlikama i pronalaženje svog mesta pod novim nebom. Upravo o tome govori Aljona, mlada Ruskinja koja već tri godine živi u Srbiji, i koja je iskreno opisala kako izgleda njen put kroz sve faze života u drugoj zemlji.

Aljona već tri godine živi u Srbiji Foto: Printskrin/Facebook

- Tačno tri godine otkako živim u Srbiji. I iskreno, ova je bila najteža godina - započinje Aljona.

"Znate, ono krivulje adaptacije kada je adapracija na život u novoj zemlji. Za početak je medeni mesec, posle padneš na dno, a onda polako počneš da izranjaš. E, pa, ova treća godina, to je bilo moje dno".

Kaže da je u jednom trenutku osetila umor od svega što nova sredina donosi.

U jednom trenutku Aljona je osetila umor. Foto: Shutterstock, Printskrin/Instagram

- Stvarno sam bila mnogo umorna od stresa, birokratije, kulturnog šoka i još pritom mog zdravstvenog stanja. I niko nije kriv za to, jednostavno tako funkcioniše psiha, i to je normalno, to se zove adaptacija.

Prelomni trenutak dogodio se, priznaje, kada je ponovo otputovala u Rusiju.

- Možda je najvažnija stvar treće godine bilo moje putovanje u Rusiju. Tada sam konačno shvatila da je ta knjiga za mene završena, stavljam je na policu, i to je to. A sada nastavljam sa knjigom Srbije.

Njene reči o "knjizi Srbije" mnoge su dirnule, jer govore o simboličnom trenutku kada se neko iz "gosta" pretvara u nekoga ko počinje istinski da gradi dom.

Aljona planira u Srbiji da gradi dom. Foto: Tik Tok Printscreen/aljona.strankinja

- Kažu da ljubav traje tri godine, ali mislim da tri godine traje zaljubljenost. A posle, kada ti se ružičaste naočare razbiju, počneš da biraš da voliš.

Ona je ovo podelila na TikToku gde ima nalog "aljona.strankinja", gde su mnogi prepoznali sopstvene priče u njenim rečima i podržali njen iskren pogled na život u inostranstvu.

Na kraju, Aljona poručuje jednostavno, ali snažno:

- Iskreno, ne znam kakva će biti četvrta godina, ali ću se potruditi da bude dobra.