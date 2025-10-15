Zaprosio devojku na koncertu, ona pristala, a on se setio da ima kod kuće ženu i decu

Slušaj vest

Romantične prosidbe na koncertima već su godinama popularan trend, no ono što je nedavno učinio jedan muškarac iz Meksika nadmašilo je sve dosadašnje priče.

Tokom nastupa poznatog pevača Leandra Riosa u gradu Ciudad Acuña, zaljubljeni muškarac je odlučio pred hiljadama ljudi da zaprosi svoju devojku. Kleknuo je, izvadio prsten i izgovorio reči koje su izazvale gromoglasan aplauz publike: „Želim da ti kažem da te volim iz sveg srca i da želim da s tobom podelim ostatak života. Volim te, ljubavi moja. Hoćeš li se udati za mene?“.

Devojka je, ganuta prizorom, pristala – ne sluteći da njen izabranik kod kuće već ima ženu i decu.

Probao sve zataškati na konto majke

Kako prenose meksički portali, tek nakon što su se snimci prosidbe proširili društvenim mrežama, muškarac je pokušao da sakrije tragove svoje dvostruke igre. Brisao je videozapise i molio autore objava da ih uklone, navodeći bizaran razlog: tvrdio je da mu se majka srušila i završila u bolnici nakon što je saznala da vara svoju suprugu.

Njegovi pokušaji da zataška aferu, međutim, nisu uspeli. Vest o nesvakidašnjoj prosidbi ubrzo je obišla internet, a mediji su ga prozvali ‘slatkorečivim preljubnikom’ koji je devojci obećao da će je ‘učiniti princezom’, iako je već bio u braku.

Prava meksička sapunica

Ono što je trebalo da bude romantičan trenutak, pretvorilo se tako u pravu sapunicu, koja je istovremeno nasmejala i zapanjila korisnike društvenih mreža širom sveta.

Ništa nisu naučili nakon skandala s Coldplayja

Ova priča pomalo podseća na skandal svetskih razmera: tech-direktor jednog američkog startup-giganta snimljen je kako se grli s glavnom HR-menadžerkom tokom koncerta Coldplayja, a potom su oboje očajno pokušali sakriti lice dok je publika videla sve na velikom ekranu.

Muškarac je bio Andy Byron, tadašnji CEO kompanije Astronomer, a žena je bila Kristin Cabot, direktorka za ljudske resurse. Kada ih je kamera ‘kiss cam’ uhvatila u zagrljaju, Byron je brzo skliznuo iz kadra, a Cabot je pokrila lice rukama. Chris Martin, pevač benda, zbio je šalu: ‘Ili imaju aferu ili su zaista sramežljivi”, a nije imao pojma koliko je u pravu.

Skandal se pretvorio u hit viralnog sadržaja. Astronomer je pokrenuo internu istragu, Byron je podnio ostavku, a Cabot je također dala otkaz posle svega.