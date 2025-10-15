Slušaj vest

"Srbija ceni i pamti vašu hrabrost i vašu žrtvu", poručila je ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski u Kruševcu, gde je borcima, vojnim i civilnim invalidima rata i članovima njihovih porodica, koji su branili otadžbinu tokom ratova 90-tih godina, uručila najviše nacionalno priznanje - Boračku spomenicu.

Ona je navela da je Boračka spomenica izraz poštovanja i zahvalnosti svima onima koji su branili i čuvali svoju domovinu.

"Neka ova spomenica bude odlikovanje koje će sutra ostati u vašim domovima, kao svedočanstvo jednog vremena koje je bilo teško i izazovno, ali koje smo kao narod izdržali. Neka ostane onima koji danas žive u miru i stabilnosti i koji treba da znaju da je taj mir plaćen najskupljom cenom koju jedan narod može da podnese", istakla je ministar.

1/8 Vidi galeriju Stamenkovski uručila Boračku spomenicu u Kruševcu Foto: Ministarstvo za rad i socijalna pitanja

Ona je navela da je Kruševac oduvek bio grad heroja i najčvršća spona sa našim precima koji su stradali za slobodu. Naglasila je da sloboda za Srbiju nikada nije imala alternativu i da je to vrednost koja nam je, kao narodu, uvek bila uzvišena i za koju smo bili spremni da uvek damo sve što imamo.