Slušaj vest

Turistička organizacija Srbije, u saradnji sa partnerima iz čuvenog gastronomskog Mišelin

vodiča, organizovala je studijsku posetu svetskih influensera iz Italije i Francuske, koji će imati priliku da upoznaju Beograd, Novi Sad i Frušku Goru.

Tokom svog boravka, influenseri će otkrivati bogatstvo srpske gastronomije i kulture, kroz obilazak restorana koji su prošlogodišnji dobitnici Mišelin zvezda i preporuka, kao i četiri hotela, ovogodišnje dobitnike "ključeva".

Srbija se, da podsetimo, nedavno našla na prestižnoj listi hotela sa Mišelin ključevima, što predstavlja značajno priznanje za domaće hotelijerstvo, dizajn i razvoj turističke ponude visokog kvaliteta.

Četiri hotela iz naše zemlje: "Saint Ten Hotel", "The Bristol Belgrade", "St. Regis Belgrade" i "Square Nine Hotel" ponosni su nosioci po jednog Mišelin ključa, pandan poznatim restoranskim "zvezdicama".

Ovim priznanjem Srbija se svrstava među zemlje koje ispunjavaju visoke međunarodne standarde kada je reč o autentičnom iskustvu boravka, gostoprimstvu i dizajnu.

Druga je godina kako Mišelin vodič dodeljuje "ključeve" hotelima u Srbiji, rekla je Labović Foto: TOS/Aneta Uskoković

- Druga je godina kako Mišelin vodič dodeljuje "ključeve" hotelima u Srbiji, pandan čuvenim

restoranskim "zvezdicama", i veoma smo zadovoljni što su naša četiri hotela, kojima od sveg

srca u ime Turističke organizacije Srbije čestitam, ušla na ovu prestižnu svetsku listu - rekla je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.

Dodala je da kvalitet usluga jeste jedan od ključnih kriterijuma, ali nije i jedini.

- Bitno je da se hoteli razlikuju, kako inovativnim dizajnom, tako i karakterom, istorijom ili jedinstvenim konceptom. Luksuz sam po sebi nije dovoljan, važni su gostoprimstvo, originalnost i autentičnost doživljaja - istakla je Labović.