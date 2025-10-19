Slušaj vest

Roditelji jednog sedmogodišnjeg dečaka mislili su da je njihovo dete jednostavno živahno i pomalo neposlušno. Međutim, pokazalo se da iza njegovog ponašanja stoji ozbiljno neurološko oboljenje.

O ovom slučaju govorio je dr Nikola Ivančević, specijalista dečje neurologije, koji je priču podelio kako bi upozorio roditelje da obrate pažnju na slične simptome kod dece.

Roditelji su došli sa sedmogodišnjim dečakom po savetu izabranog pedijatra. Foto: Tik TOk Printscreen/primemedicalkids

- Roditelji su došli sa sedmogodišnjim dečakom po savetu izabranog pedijatra. Kako su naveli, dete je živahno, ali nekako često odsutno. Često ga zatiču kako gleda u prazno, prekida igru i ne reaguje kada ga dozivaju - ispričao je dr Ivančević na Tiktok profilu "primemedicalkids".

U početku, roditelji nisu pridavali veći značaj tim situacijama - sve do trenutka koji je mogao da se završi tragično.

- Naime, dok su prelazili ulicu, zastao je na sred pešačkog prelaza, a auto je zakočio u poslednjem trenutku. I tada su prvi put posumnjali da je možda nešto ozbiljnije.

Pedijatar je odmah prepoznao da simptomi mogu upućivati na neurološki problem i uputio dete dečjem neurologu. Nakon detaljnog pregleda i EEG testa, pokazalo se da dečak ne pati od nedostatka pažnje ili neposlušnosti, već od dečije apsansne epilepsije - oblika epilepsije kod kojeg se dete tokom dana više puta nakratko "isključi".

Srećom, zahvaljujući pravovremenoj dijagnozi i terapiji, oporavak je bio brz i potpun.

- Dobra vest je da se, uz terapiju antiepilepticima, dete potpuno oporavilo kroz nekoliko dana od uvođenja leka. Danas, nakon nekoliko godina, uspešno pohađa školu i nema više epileptičke napade.

Foto: Profimedia

Na kraju, dr Ivančević upućuje važnu poruku roditeljima:

- Ako primetite da vaše dete često isključi pogled, zastane u sred rečenice, ne reaguje na vaše obraćanje - ne ignorišite to. Obratite se lekaru.

Njegova poruka jasno podseća da iza naizgled bezazlenih trenutaka "odsutnosti" kod dece može kriti bolest koja se, ako se otkrije na vreme, uspešno leči.

Šta je dečija apsansna epilepsija

Dečija apsansna epilepsija (DAE) je oblik epilepsije koji se najčešće javlja kod dece uzrasta od 4 do 10 godina, češće kod devojčica nego kod dečaka. Reč apsans dolazi iz francuskog jezika i znači "odsustvo", što opisuje glavnu karakteristiku ove bolesti - kratke epizode tokom kojih dete "isključi" svest na nekoliko sekundi.

Tokom napada dete obično: zastane u aktivnostima,

gleda u prazno,

ne reaguje na dozivanje,

može da prestane da govori usred rečenice ili prekine pokret koji je započelo.

Napad traje od 3 do 10 sekundi, a dete se potom odmah "vrati u normalu", bez konfuzije ili umora. Ove epizode mogu da se javljaju i desetinama puta dnevno, zbog čega ih roditelji i nastavnici često pogrešno tumače kao nepažnju, sanjarenje ili neposlušnost.

Uzroci i dijagnoza

Uzrok DAE nije uvek poznat, ali se smatra da postoji genetska predispozicija. Dijagnoza se najčešće postavlja pomoću EEG (elektroencefalografskog) testa, gde se tokom napada registruju karakteristični talasi u moždanoj aktivnosti.

Lečenje i prognoza

Dobra vest je da je prognoza izuzetno povoljna. Uz adekvatnu terapiju antiepilepticima, napadi potpuno prestaju kod većine dece u roku od nekoliko nedelja. Većina pacijenata do adolescencije potpuno ozdravi i više nema epileptičke napade.

Kada potražiti pomoć

Roditelji bi trebalo da se obrate lekaru ako dete:

često "odluta pogledom" ili se "isključi",

prestaje da reaguje na pozive,

ima padove pažnje koji se ponavljaju više puta dnevno.