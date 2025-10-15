Slušaj vest

Kompanija Knez Petrol je jedina domaća naftna kompanija u Srbiji ,koja posluje 21 godinu .

Sinonim je lidera I pouzdanog partnera prepoznatljivog brenda , kvaliteta robe u usluga.

U poslednjem kvartalu 2025.godine kompanija je otvorila tri maloprodajna objekta u rekordnom vremenu ,benziske stanice Knez Petrol Beoljin, Odžaci I Trstenik.

U pripremi je benziska stanica Knez Petrol Svilajnac I Ćuprija

Kompanija se konstantno bavi potrebama tržišta I potrošača , prateći savremene trendove , asortiman ponude u prodavnicama .Na svim benziskim stanicama Knez Petrola dostupan je Ad Blue .

U ponudi svih benziskih stanica kompanije Knez Petrol je I aditivirano gorivo nove generaciji xenergy dizel I xenery bmb.

Mnoge benziske stanice Knez Petrola nude dodatni sadržaj perionice ,menjačnice I igraonice za decu.

Na četiri benziske stanice Knez Petrola Šimanovci , Kruševac 2 , Novi Sad 2,Trstenik u ponudi je CNG Metan gas .

Maloprodajna mreža kompanije predstavlja idelnu pokrivenost širom Srbije .

Poslovnom saradnjom sa Nestro Petrol-om iz BIH ,kompanija Knez Petrol nudi jedinstven proizvod jedna kartica dve zemlje koja omogućava korišćenje kartice na svim benziiskim stanicama Nestro Petrol-a u BIH , kao I na preko 120 benziskih stanica Knez Petrola širom Srbije.