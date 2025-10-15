Slušaj vest

Princ-naslednik Filip Karađorđević proveo je protekli vikend u Novom Selu kraj Vrnjačke Banje, u društvu porodice, gde je, na jednom seoskom imanju, uz osmeh i dobru volju pekao domaću rakiju.

Princ Filip Karađorđević peče rakiju Foto: Kabinet princa Filipa

Lepo vreme iskoristio je za porodičnu aktivnost, želeći da pokaže sinu princu Stefanu kako se čuva i prenosi srpska tradicija. U objavi na društvenim mrežama, koja je ubrzo postala viralna, princ Filip je podelio fotografije iz procesa pripreme kazana, uz opis:

“Porodično i prijateljski, uz kazan i dobru volju. Pravi se domaća rakija.”

Ova objava princa-naslednika Filipa pokazala je da, uz kazan i osmeh, jednostavni trenuci mogu postati most između prošlosti i budućnosti, a u komentarima građana jasno se vidi, ljudi u njemu prepoznaju simbol pristojnosti, tradicije i nade.

Objava je izazvala pravo oduševljenje javnosti, prikupivši na hiljade deljenja, lajkova i komentara građana iz zemlje i dijaspore. Mnogi su istakli da u princu vide primer jednostavnosti, pristupačnosti i ljubavi prema tradiciji.

„Budući kralj peče rakiju. Najoptimističnija stvar danas!“ napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Vreme je da se vratimo tradicionalnim vrednostima!“

Mnogi su u ovom gestu videli simbol povratka autentičnim vrednostima naroda.

„Bravo, prinče! Samo polako, vratićemo mi i kulturu i Kraljevinu. S verom u Boga, za kralja i otadžbinu!“ poručio je jedan pratilac.

Jedan od komentara koji su privukli veliku pažnju glasi: „Zamisliš, prolaziš srpskim selom, neko peče rakiju – i shvatiš da je to lično srpski princ! Da čovek iz naroda.“

Pojedini komentatori otišli su i korak dalje, predlažući da princ napravi sopstveni brend rakije:

„Opa! Svaka čast, domaćine! Kad možemo, mi, Vaši podanici, očekivati degustaciju? Ako Vam dobro ide, možda da pokrenete i svoj brend - ko ne bi voleo da proba ‘Kraljevsku lozu’?, našalio se jedan korisnik društvenih mreža.

Drugi su istakli koliko im je značajno da princ pokazuje bliskost sa narodom:

„To je ono pravo – jednostavan, nasmejan i svoj. Nema distance, samo iskrena želja da se bude deo naroda.“

Fotografije princa-naslednika Filipa uz kazan i porodicu, sa sinom Stefanom koji radoznalo posmatra svaki korak, podsetile su mnoge na duh srpskog sela i porodičnog domaćinstva.