Slušaj vest

Prvi dan nakon uvođenja novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Šengena na graničnom prelazu Bajakovo protiče bez većih gužvi, što je i logično, jer nije sezona većih putovanja. Ipak, kamere pokazuju da su trake namenjene našim državljanima, koji podležu EES sistemu, prilično popunjene.

Prema nezvaničnim saznanjima sa srpske granice, prve gužve zbog uvođenja EES možemo očekivati već u novembru, oko državnog praznika Dan primirja, dok se pravi kolaps predviđa za božićne i novogodišnje praznike.

- Oko 8-11. novembra očekujemo povećan broj vozila, ljudi kada imaju neki dan više slobodan uvek iskoriste da otputuju negde, makar i na kratko. To je praksa pokazala, međutim prve veće gužve i duža zadržavanja biće od prve nedelje pred katolički Božić kada i mnogi naši ljudi koji žive van Srbije dolaze kući na praznike - rečeno je na graničnom prelazu Batrovci, kada su prvi građani Srbije ušli u neku zemlju Evropske unije po novim pravilima.

Foto: Marko Karović

Podsetimo, 8. novembra a zbog Dana primirja koji se obeležava 11. novembra, školarci u Srbiji imaće prvi mini raspust od četiri dana, kada se očekuje i prvi veći talas putovanja naših građana van granica zemlje.

Evo kada granična policija može da obustavi EES sistem

S obzirom na to da su Batrovci, Horgoš, kao i Preševo, pa Evzoni, tokom letnje sezone, tradicionalno među najopterećenijim graničnim prelazima, očekuje se da će upravo na Batrovcima i Horgošu, tokom predstojećih praznika kada se već prognoziraju gužve, čekanja zbog novog EES sistema biti još duža.

Međutim, kako je ranije potvrđeno, tokom perioda postepenog uvođenja sistema koji će trajati 6 meseci, carinski službenici moći će da privremeno obustave primenu EES-a ako primete da se stvaraju velike gužve, kako bi se izbegao kolaps na granici. Nakon što se situacija normalizuje, sistem će se ponovo aktivirati.

1/18 Vidi galeriju Nova pravila za prelazak preko granice - EES Bajakovo Foto: Marko Karović

Važna napomena za putnike! Ukoliko se nađete u koloni, a već ste se registrovali u EES sistem, moraćete da čekate, zbog verifikacije koja takođe zahteva izlazak iz vozila, predaju putne isprave i na kraju samo skeniranje lica.

Posebne saobraćajne trake za državljane Srbije i ostalih "trećih zemalja"

Državljani Srbije, kao i ostali državljani "trećih zemalja", biće u obavezi da koriste posebne saobraćajne trake iznad kojih stoji oznaka EES.

- Naši građani moraju koristiti, kada su drumski granični prelazi u pitanju, saobraćajne trake za ostale putnike. Na tim saobraćajnim trakama, i na ulazu i na izlazu, biće postavljene dodatne table na kojima će biti ispisan "Entry-Exit sistem". Na kontrolnim kabinama, na tim saobraćajnim trakama, biće instalirani uređaji na kojima će se vršiti registracija, odnosno verifikacija te kategorije putnika - objasnio je ranije komandir stanice granične policije Batrovci Branko Bačić.

Iako će putnicima iz trećih zemalja biti namenjene posebne EES trake, u vreme većih gužvi sistem će raditi na svim trakama, potvrdio je Denis Kukec, pomoćnik načelnika Službe za susedne zemlje u Upravi za granicu Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske.

- Mi smo opremili sve granične prelaze, sve trake sa ovim sistemom, zato što će pri nekim većim opterećenjima, ponekad, biti neophodno proveriti putnike koji će verovatno biti izmešani u vozilu, neki će pripadati, neki ne. Međutim, prvenstveno imamo entry-exit trake i državljani trećih zemalja moraju ići u te trake koje su označene sa EES - napomenuo je Kukec.

Trenutno su na graničnom prelazu Bajakovo u radu četiri trake namenjene putnicima koji podležu EES sistemu. Kako se može videti, sve trake popunjene su priličnim brojem vozila.

(Kurir.rs/Blic)

EES sistem