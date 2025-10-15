Slušaj vest

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) pokrenula je kampanju "Ne pretrčavaj život, pređi na pešački", namenjenu bezbednosti pešaka, u periodu kada kreću loši vremenski uslovi i kada se skraćuje obdanica, a upravo tada najviše stradaju pešaci.

Prema najnovijem izveštaju ABS, u proseku godišnje u Srbiji smrtno strada oko 130 pešaka i bude povređeno oko 2.600.

"Pešaci čine 26 odsto poginulih u saobraćajnim nezgodama. Polovina poginulih pešaka jesu lica starija od 65 godina i predstavljaju najugroženiju starosnu kategoriju kada pričamo o pešacima", navodi ABS.

Skoro polovina smrtno strada na licu mesta nastanka saobraćajne nezgode, a od toga dve trećine su muškog pola. Najviše saobraćajnih nezgoda sa pešacima se događa u zimskim mesecima, odnosno kada je smanjena vidljivost usled snega, leda, kiše i magle.

Gde najviše stradaju pešaci

Takođe, kako navodi ABS, pešaci najviše stradaju u vreme prvog mraka i sumraka. Najviše ih strada u naselju, preko 90% i to van raskrsnica 83%, a na raskrsnici 17%, jer su brzine vozila u raskrsnici manje i to je mesto gde ih vozači očekuju.

"Saobraćajne nezgode sa pešacima nastaju preduzimanjem nepromišljenih radnji od strane vozača i neprilagođene brzine uslovima saobraćaja i stanju puta", ističe ABS.

"Nosite svetliju odeću"

Veoma često odgovornost je na pešacima pri čemu su dominantni uticajni faktori neoprezno stupanje na kolovoz, a da se prethodno nisu uverili da to mogu da obave bezbedno.

Tamnija odeća takođe ima veliki uticaj na uočljivost, odnosno stradanje istih, te stoga savet Agencije za bezbednost saobraćaja je da u predstojećem periodu učesnici u saobraćaju nose svetliju odeću, naročito kod najmlađih pešaka i to sa reflektujućim i samoreflektujućim elementima.

Apel svim pešacima

Kako navodi ABS, pešaci moraju da se kreću trotoarom ili drugom površinom namenjenom za kretanje pešaka ukoliko ih ima duž puta. U suprotnom, moraju se kretati što bliže levoj ivici kolovoza, osim ako nisu u koloni.

Kontakt "oči u oči" sa vozačem

Pre stupanja na pešački prelaz potrebno je da se uvere da ih je vozač nailazećeg vozila uočio, odnosno potrebno je ostvariti vizuelni kontakt, "oči u oči" sa vozačem.

Pre stupanja na kolovoz potrebno je dobro obratiti pažnju na udaljenost i brzinu kretanja vozila koje se približava i prethodno se uveriti da stupanjem na kolovoz ne ugrožavate svoju ni tuđu bezbednost.

Zabranjene slušalice i telefon na pešačkom prelazu

Na pešačkom prelazu je zabranjeno:

korišćenje mobilnog telefona

korišćenje slušalica na ušima, odnosno uređaja koji odvlače pažnju i ometaju čula vida i sluha da registruju opasne situacije u saobraćaju.

Pešak je dužan da preko kolovoza prelazi pažljivo i najkraćim putem, nakon što se uveri da to može da učini na bezbedan način.

Preporuka za vozače je da voze pažljivo i da poštuju ograničenje brzine, jer pešaka ima svuda. Poseban apel vozačima je da voze pažljivo u zonama škole i zonama atrakcije gde je intenzitet pešačkih tokova veći.

Kako se kreću kazne za pešake

Osim pretrčavanja ulice van pešačkog prelaza, ali i prelaska na crveno svetlo, upotreba mobilnog telefona ili slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza je takođe kažnjiva zakonom.

Foto: Shutterstock

Zabranjeno je i kažnjivo:

pretrčavanje/prelazak van pešačkog prelaza

upotreba mobilnog telefona tokom prelaska pešačkog prelaza

upotreba slušalica

Član 96 u stavu 2 Zakona o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) propisuje da kazna za korišćenje telefona ili slušalica dok prelazimo kolovoz iznosi 3.000 dinara, za svaki od ova dva prekršaja pojedinačno. A ako je sa vama dete, kazna iznosi od 6.000 do 12.000 dinara.

Za slušalice u oba uha na pešačkom prelazu plaća se 3.000, a ako je prisutno dete do 12 godina, od 6.000 do 20.000 dinara.

I ovde važi pravilo da kazna može biti 50 odsto niža ukoliko se plati odmah.

Pretrčavanje van pešačkog prelaza i na crveno

Prelaženje kolovoza van pešačkog prelaza, policija može izreći odgovarajuću kaznu i preko 10.000 dinara, u zavisnosti od situacije i stepena prekršaja.

Za najčešći prestup, tj. prelazak van pešačkog prelaza, propisani iznos je 5.000 dinara, a ako vodite dete, kazna naraste na 6.000 pa do 20.000 dinara.

Znatno rigoroznija kazna rezervisana je za prelazak ulice u pratnji deteta dok je na semaforu crveno svetlo. Kazna se kreće u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara.