Arheolozi Narodnog muzeja Užice nastavili su sistematska arheološka istraživanja na lokalitetu Crkvine u Seništima kod Nove Varoši, a odvijaju se na imanju porodice Mutavdžić.

Prema rečima Radmile Jović, arheologa Narodnog muzeja Užice, istraživanja su počela prošle godine i donela su značajno otkriće.

- Iako se prvobitno tragalo za ostacima crkve, utvrđeno je da se na lokalitetu nalaze praistorijske humke. Arheološki nalazi iz prve istražene humke (Humka 1) potvrdili su da je reč o grobnim konstrukcijama koje datiraju iz bronzanog doba, što ovo nalazište čini izuzetno važnim za razumevanje praistorije zlatiborskog kraja – rekla je Radmila Jović.

Urna iz bronzanog doba Foto: Sreten Vuković/Narodni muzej Užice

Tokom radova na terenu, došlo je do otkrića koje doprinosi boljem razumevanju pogrebnih praksi iz perioda kojem nekropola pripada, odnosno bronzanom dobu.

- Trenutno radimo na humka 1 gde smo proše godine pronašli bronzani nakit, a ovih dana smo našli keramičku posudu, urnu, sa ljudskim osteološkim ostacima. Nalaz je lociran u zapadnom delu segmenta, neposredno ispod prvog sloja plašta humke. U istom arheološkom sloju konstatovano je prisustvo tragova gareži, što ukazuje na kompleksnost pogrebnog rituala koji je uključivao spaljivanje pokojnika – rekla je Radmila Jović, arheolog Narodnog muzeja Užice.

Prema njenim rečima posuda je očuvana gotovo u celosti.

- Zbog značaja nalaza i potencijala za dobijanje novih naučnih podataka, urna će zajedno sa svojim sadržajem biti podvrgnuta daljim laboratorijskim analizama. Tu ćemo nastaviti istraživanja. Detektovali smo da postoji humka 2, a sumnjamo da postoji i humka 3. U svakom slučaju arheološka istraživanja na lokalitetu Crkvine u Seništima se nastavljaju – rekla je Radmila Jović.

Stručnu ekipu na terenu čine: Radmila Jović, arheolog i kustos Narodnog muzeja Užice, Marina Kotarac, arheolog i viši kustos Narodnog muzeja Užice, Dr Vojislav Filipović, viši naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, Miloš Janković, arheolog i Sreten Vuković, fotograf Narodnog muzeja Užice.

