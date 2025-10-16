Slušaj vest

U savremenim vozilima instrument tabla je poput komunikacijskog centra jer kroz različite svetlosne indikatore automobil vozačusaopštava važne informacije o stanju vozila. Ipak, mnogi vozači ne znaju šta pojedine lampice znače, a ignorisanje ovih upozorenja može izazvati ozbiljne mehaničke kvarove, pa čak i ugroziti bezbednost na putu.

Jedna od najčešćih grešaka jeste zanemarivanje crvenih i narandžastih lampica. Crvena boja obično označava ozbiljan problem koji zahteva hitnu pažnju, dok narandžasta sugeriše da je neophodna dijagnostika i moguća intervencija u skorijem roku.

Neki vozači zanemaruju crvena i narandžasta upozorenja Foto: Profimedia

Najvažnije lampice koje vozači često ne prepoznaju ili zanemare: Lampica motora - Jedna od najpoznatijih, ali i najčešće ignorisanih. Može ukazivati na čitav spektar problema - od neispravnog senzora do ozbiljnog kvara motora.

Lampica za ulje - Kada se ova lampica upali, to često znači da je pritisak ulja nizak. Ako se problem ne reši na vreme, može doći do potpunog uništenja motora.

Lampica za kočnice - Može ukazivati na nizak nivo kočione tečnosti, habanje kočnih pločica ili problem sa ABS sistemom. Ignorisanje ove lampice može ugroziti sposobnost vozila da bezbedno stane.

Lampica za rashladnu tečnost - Pregrijavanje motora je vrlo ozbiljan problem. Ako se ova lampica upali, najbolje je odmah zaustaviti vozilo i potražiti stručnu pomoć.

Lampica za akumulator - Ukazuje na problem sa punjenjem baterije. Ovo može biti signal kvara alternatora, kaiša ili same baterije.

Polemika oko ove problematike pokrenula se i na društvenoj mreži X nakon što je jedan korisnik upitao šta znači ako se povremeno upali određena lampica.

- Šta može da bude - pitao je on, a objava je pokenula lavinu komentara.

- Fali ulja u motoru. Morate da otkrijete zašto. Može da bude neka glupost, ali može i izuzetno skupa popravka da bude - pisalo je u jednom, dok je u drugom stajalo:

- Senzor pritiska ulja obično, dalje PCV ventil. A trebaš prvo proveriti ulje (nivo logično). Obično gubi pritisak ako ima nivo ulja korektan.

Neznanje može skupo koštati

Prema nekim procenama, veliki broj kvarova na vozilima mogao je biti izbegnut da su vozači pravovremeno reagovali na upozoravajuće lampice. Nažalost, često se dešava da se svetlo na tabli tumači kao "lažna uzbuna" dok ne postane kasno.

Šta znače svetla upozorenja na instrument tabli Foto: PrintscreenX