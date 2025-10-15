Slušaj vest

Saša Trkulja iz Novih Karlovaca kovanjem sablji, katana, mačeva i noževa spaja tradiciju i preciznost i stvara remek dela. Njegovi komadi našli su mesto na svim kontinentima, a vlasnici su mnoge javne ličnosti iz zemlje i inostarnstva.

Trkulja je treća generacija kovača, ali je počeo da radi gravure i duboreze pre 20 godina. Posebno ga je zainteresovao rad sa noževima.

- Igrom slučaja je došlo do toga da napravim za jednog nožara neku gravuru i hteo sam da probam da napravim prvi nož. Inapravim ga sa nekom gravurom divlje svinje. I okačim ga na neki sajt i tu je odmah došlo desetak porudžbina, maltene u jednom danu. Ja sam onda tek skontao, da je to nešto čime možeš da se baviš, da imaš neku budućnost za sebe i za porodicu - kaže Trkulja.

Saša Trkulja Foto: Kurir Televizija

Nije lako kovati vrelo gvožđe, a od komada gvožđa do noža potrebno je puno veštine i brzine. Sašini noževi su ručno rađeni od vrhunskog nerđajućeg čelika sa namenskim materijalima, a sve gravure na čeliku i na drškama radi sam:

- Krećemo od početka do kraja, od kovanja do gravura, prvenstveno gravura, jer sam uskladio noževe sa nekim svojim umetničkim delom. To je nešto što mene odvaja malo od drugih jer sam uskladio tu gravuru sa kompletnom izradom noža da mu dam umetničku notu, a da ima i funkcionalnu.

Za pravljenje damaskus čelika mora se naslagati više slojeva karbonskog čelika koji odmah idu u peć. I kada se on usija na oko 1300 stepeni, onda ide na iskivanje - to je spremanje željenog oblika. Naravno, u zavisnosti od slaganja čelika, majstor dobija i željene šare na noževima i mačevima.

- Radimo i mačeve, i sablje, i sekire, čak i kravate ove lovačke, to mi je u stvari prvi početak moj bio još davno. To su jelenje ruže ovog formata u kojima se gravira neka životinja po želji lovca, koja ide oko vrata i priteže kragnu. I lovci to vole da nose na svečanostima nekim. Radili smo i za dosta poznatih ljudi. Imamo jedan model, baš popularan, Indijanac se zove – to je glava Indijanca gravirana i u damaskus čeliku. Taj je baš završio po celom svetu. Dosta traže taj model, sigurno preko 200 komada urađenih, samo njega.

Sašinu kovačku radnju su posetili proslavljeni sportista Vanja Grbić, glumac Vojin Ćetković, a mušterije su mu bili glumac Vuk Kostić, pevači Željko Bebek, Željko Samardžić, kao i ruski MMA borac Fedor Emelijanenko i mnogi drugi.

