Kada neko javno progovori o realnosti života u inostranstvu, reakcije su uvek podeljene. Dok jedni smatraju da je "napolju" mnogo bolje i da se samo treba snaći, drugi sve češće otkrivaju drugu stranu medalje - onu o iscrpljujućem radu, dugovima i stalnom osećaju zarobljenosti u sistemu kojem ne pripadaju i koji ne prašta.

Tako je i Ela, žena sa Balkana koja već godinama živi u Nemačkoj, izazvala veliku raspravu nakon što je na TikToku, na profilu "ela_irme", podelila iskreno iskustvo o tome kako izgleda život "preko".

Ela nije oduševljena životom u Nemačkoj Foto: Tik Tok Printscreen/ela_irme

- Ovde su ljudi kad dođu namamljeni, prevareni, jer vide one koji se kući vraćaju u jakim autima, sa nekim parama i kao izigravaju neki nivo života, a onda se vrate u Nemačku, pa nastavljaju svoj jadni život ovde - započela je Ela.

Ona tvrdi da mnogi ne shvataju koliko truda, odricanja i kredita stoji iza te slike "srećnog života".

- Znaju kako je jadan i šta moraju da rade da dođu do tih para. Onda skupe nešto malo za odmor, i oni što žive dole misle da se u Nemačkoj zarađuju dobre pare, pa kažu: "Ajmo i mi!" I tako se namame, upadnu u klopku".

Ela dodaje da je najveća prevara upravo u tome što, kada jednom dođu, ljudi uđu u dugove - kredite za auto, stan, pa i za osnovne troškove života.

- Dođete u neko stanje gde vi od dugova više ne možete da živite i dišete. Onda morate ostati ovde, zatvoreni u ovom sistemu koji vas je namamio i prevario.

Od dugova mnogi više ne mogu da dišu, tvrdi Ela. Foto: Shutterstock

U svom videu, ona se dotakla i dece, koje mnogi roditelji navode kao razlog za ostanak u Nemačkoj.

- Krenu u školu i naravno čovek pomisli - možda im je bolje ovde zbog školovanja. Iako - nije. Ovde škola čoveka još više zaglupljuje, ništa školovanje nije bolje nego dole kod nas, to je isto prevara!

Njene reči izazvale su burne reakcije. U komentarima ispod snimka razvila se prava rasprava između onih koji se slažu sa Elom i onih koji smatraju da generalizuje.

Milica joj je poručila:

"Pričaj u svoje ime! Mi u Nemačkoj živimo savršeno!", dok su drugi branili svoje iskustvo navodeći da su tamo već godinama, bez dugova i sa decom koja su se lepo uklopila.

Ipak, bilo je i onih koji su Elu podržali. Danijela je napisala:

"Asocijalnost teška, empatija nula, depresija strašna... Većina nas razmišlja šta dalje i kako".

Još jedan korisnik dodao je: "Živa istina, ali nemoguće je objasniti ljudima koji su dole i koji to nisu videli svojim očima. Pa nisam se nasmejao ima pola godine!".