Bratislav Gašić u brzom vozu do Subotice sa kadetima Vojne akademije

Zajedno sa ministrom Gašićem i kadetima, putovali su i rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović, šef kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, kao i vršilac dužnosti generalnog direktora „Srbijavoza” Ljubiša Pejičić i izvršni direktor za saobraćaj i komercijalne poslove Zoran Puzović.

Tokom putovanja, ministar Gašić razgovarao je sa kadetima o njihovim iskustvima tokom školovanja na Vojnoj akademiji, uslovima života i obuke, ali i o motivima zbog kojih su odabrali vojni poziv.

Bratislav Gašić sa kadetima Vojne akademije Foto: Ministarstvo odbrane

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da kadeti Vojne akademije predstavljaju budućnost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i da njihova posvećenost, disciplina i želja da služe otadžbini potvrđuju da Srbija ima na koga da računa u godinama koje dolaze.

Srbija ima jaku i modernu vojsku

- Kadeti Vojne akademije su primer odgovornosti, discipline i patriotizma koji zaslužuju poštovanje. Svojim odnosom prema obavezama, ali i rezultatima koje postižu, dokazuju da se radi o mladim ljudima kojima treba da se ponose svi građani Srbije. Naša zemlja danas je u svim sferama neuporedivo bolja, snažnija i modernija nego ranije. To je rezultat zajedničkog rada, odgovornog rukovođenja i ulaganja u razvoj naše države.

- Zahvaljujući, pre svega, predsedniku Republike i vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću, mi danas imamo jaku i modernu vojsku u kojoj rade zadovoljni ljudi, ali i savremene puteve, železnicu koja ide u korak sa vremenom što u velikoj meri poboljšava život naših građana - rekao je ministar Gašić.

