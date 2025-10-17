Slušaj vest

Jesen i zima su period kada vlaga u automobilu dolazi u prvi plan, bukvalno. Zamagljeni prozori umanjuju vidljivost i vozačima prave velike probleme u saobraćaju. Zato umesto brisanja stakala svaki put krpom ili kakvim priručnim sredstvom predlažemo prevenciju.

Evo šta možete uraditi da biste se izborili sa vlagom u automobilu.

Čistoćom protiv vlage

Za početak, zamenite filter kabine. S obzirom na kvalitet vazduha u našim gradovima trebalo bi ga redovno menjati. Prljavština iz vazduha, ali i sve nečistoće koje uđu kroz ventilacioni sistem drastično smanjuju njegovu efikasnost i u nekom trenutku on više neće biti u stanju da apsorbuje svu vlagu koju donosi jesen. Zato je, u većini slučajeva, najjednostavnije i najefikasnije rešenje zameniti ga. Novi filter nije preterano skup, zavisno od automobila cene se kreću oko 1.000 dinara, efikasniji karbonski filteri su otprilike duplo skuplji.

Sledeći korak trebalo bi da bude čišćenje automobila. Čestice prljavštine, lišće, blato i slične nečistoće u unutrašnjosti automobila sakupljaju vlagu koja se kasnije kristalizuje i magli stakla. Očistite i usisajte enterijer pažljivo i obrišite stakla suvom krpom. Takođe, treba proveriti i odvodne kanale smeštene duž krova vozila i posebno one kod vetrobrana.

5 praktičnih saveta kako se izboriti sa vlagom u automobilu 1️⃣ Zamenite filter kabine 2️⃣ Očistite enterijer i odvodne kanale 3️⃣ Ne ostavljajte mokre stvari u automobilu 4️⃣ Vozite i uključite grejanje ili klima-uređaj 5️⃣ Pasivni trikovi: sunce i apsorberi vlage

Otvorite haubu i očistite sve odvode jer se tu često skupljaju ostaci lišća, blato koje nosi kišnica, i ostale nečistoće koje zapuše odvodne kanale. Tada se kišnica skuplja i na kraju preliva u enterijer automobila. Ovo može biti veoma opasno, jer, osim što vlaži kabinu i magli stakla na duže staze može oštetiti električne instalacije u vozilu.

Iako deluje logično, svakako nije loše podsećanje da ne ostavljate mokre krpe, sunđere, kape, rukavice i ostalu garderobu u automobilu duže. Tokom noći vlaga iz njih ostaje zarobljena u unutrašnjosti zatvorenog automobila i po niskoj temperaturi će zalediti i zamagliti prozore iznutra. Isto će se desiti ako u automobilu imate platnene patosnice tokom zime. One će se brzo natopiti vodom od mokrih đonova. Zato ih zamenite gumenim ili makar pod njih podmetnite novine koje će skupljati vodu pa ih povremeno zamenite.

Kako izbaciti vlagu

Ako je vlaga već u automobilu nije kraj sveta. Najefikasnije ćete je izbaciti ako se malo duže provozate koliko da se unutrašnjost automobila zagreje i vlaga ispari. Proces je još efikasniji ako uključite i klima-uređaj. Nakon jedne ovakve vožnje automobil će se solidno osušiti.

Ukoliko niste raspoloženi da vozite zimi, ima i za to rešenja. Proizvođači automobilske galanterije nude razne jastučiće koje možete držati u automobilu.Oni navodno skupljaju vlagu, doduše pitanje koliko efikasno. Možete proći i bez kupovine ako imate mačku, jednostavno uzmite jednu staru zimsku čarapu, napunite je posipom držite je u automobilu zimi. Posip će skupljati vlagu dok se ne zasiti pa ga tad zamenite. Ako je vlage mnogo, dodajte još koju čarapu.