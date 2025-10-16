Slušaj vest

Grejna sezona u Srbiji je zvanično počela, traje od 6 do 22 sata, a građani se pozivaju da prijave curenja ili negrejanje celih objekata.

Sa druge strane, na pelete se greje oko 160.000 domaćinstava, a pik potražnje je u ovom delu godine, te su stovarišta trenutno ispražnjena.

Direktor JKP "Beogradske elektrane" Vanja Vukić je rekao za RTS da su jutros od 6 sati u stanovima topli radijatori, te da su i zvanično otvorili ventile u podstanicama i pustili toplu vodu.

- Ako dnevna temperatura bude veća od 15 stepeni i traje duže od četiri sata, prekida se sa grejanjem, a kada temperatura padne ispod 12 stepeni, nastavlja se sa isporukom. Ako temperatura padne ispod nule u 22 sata, grejanje će biti 24 sata - navodi Vukić.

U stanovima topli radijatori do 15. aprila Foto: Shutterstock

Napominje da probleme sa grejanjem građani mogu prijaviti na broj telefona 0800 11011, a prioritetno ako dođe do curenja ili negrejanja celih objekata.

Sezona grejanja počela je i u Šapcu, javlja dopisnica RTS. Đorđe Karić, v.d. direktora JKP "Toplana Šabac", izjavio je da su u potpunosti spremni za početak sezone, ističući da i u Šapcu grejni dan traje od 6 do 22 sata.

Najviše problema ipak imaju toplane u četiri grada, Jagodina, Senta, Vrabas i Bečej, gde do danas nije bilo ni toplih proba.

Grejna sezona traje do 15. aprila, a zatim će do 3. maja objekti biti zagrevani kada se prognozira srednja dnevna temperatura od 12 stepeni i niža.