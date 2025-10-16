Ono što Sin Božji hoće, i Otac hoće, i Duh Sveti hoće. A ono što Sveta Trojica hoće, ono biva. A šta hoće Gospod Sin Božji? On hoće, da i učenici NJegovi budu sa NJim zajedno u carstvu nebeskom; i ne samo NJegovih 12 učenika nego i svi oni, veli Gospod, koji me uzveruju njihove reči radi. U te se i mi računamo, braćo moja, koji se krstismo i veru apostolsku primismo i održasmo; ali samo pod uslovom, ako se sami toga velikog blaga ne odreknemo nedelima svojim, odstupanjem od vere, nečistotom greha, bogohulnim rečima i pomislima.