Izjava jedne naše influenserke pokrenula je lavinu komentara. A ona glasi: Imam 28 godina i izabrala sam da budem domaćica. I dok je jedni podržavaju, jer je to nekada i bila uloga žene - da brine o porodici i domaćinstvu, drugi je zbog takve odluke osuđuju.

Da li je savremeni svet nametnuo previše “možeš” i “moraš” današnjim ženama. Moraš da izgledaš dobro, moraš da zaradjuješ, moraš da budeš dobra majka i tako bismo mogli da nabrajamo unedogled. A da li baš sve to mora? Jedno je sigurno, svaka žena ima pravo da izabere šta je to što ona želi.

Gošće Kurir televizije koje su govorile na ovu temu bile su: Olja Lazarević, voditeljka Kurirovog jutatnjeg programa, majka, ali i odlična domaćica i Dejana Simić, domaćica i mama 24/7, kako za sebe kaže.

- Ako govorimo o prošlim vremenima, domaćića je bila jedna norma. Vremena su se promenila pa sada žene imaju pravo da biraju. Ovo je izbor. Ja verujem da njen izbor odgovara njenoj porodici i njoj, takođe, verujem da njen suprug dovoljno zarađuje kako bi ona ostala kod kuće i mogla da se bavi sa decom - kaže Lazarević i dodaje:

- Činjenica je da u današnje vreme žene imaju mogućnost izbora. Moj izbor je bio drugačiji i volim ovaj posao kojim se bavim. Da mi neko kaže da samo sedim kod kuće, mislim da bi mi nedostajala jedna vrsta adrenalina koji ovaj posao nosi. Ne znam da li bih mogla da se adaptiram, ali nemam nikakve predrasude, svako bira svoj put.

Dejana smatra da je posao domaćice previše kritikovan, iako je to najvažnija i najteža uloga u jednoj porodici:

- Biti domaćica je za svako poštovanje. Moj dogovor sa suprugom je bio da ja budem domaćića dok deca ne porastu. Starije dete ima 4 godine, a ja sam i dalje domaćica i smatram da je to posao bez radnog vremena. Posao domaćice se ne meri ni radnim vremenom, ni novcem, ali se meri ljubavi, podrškom. Mislim da smo mi one žene iz senke, koje jako často društvo ne priznaje - kaže Simić i dodaje:

- Ali, mislim da mi vodimo najbitniju karijeru i najbitniju firmu zvanu dom i porodica. Vrlo lako i mi što "sedimo kući" upadnemo u neku rutinu i svakodnevnicu koja zna da bude teška, ali onda mislim da tu baš stupa suprug da oda poštovanje i deci pokaže poštovanje prema ženi. Mi smo lično seli i razmislili koji su nam prioriteti. Nešto mora da trpi, da li posao, deca, finansije. Kad deca još malo porastu, planiram da se zaposlim, ali meni lično posao domaćice pričinjava zadovoljstvo.

Lazarević kaže da je radno vreme od 9 do 5 izmišljeno da upropasti porodicu:

- Tu ne stigneš ni da vidiš dete, ostaje ti vikend koji potrošiš na sređivanje kuće, peglanje veša. Žene koje rade od 9 do 5 moraju nešto da žrtvuju. Često sam čula "u, tebi je lako, ti završavaš posao u 12, posle toga imaš ceo dan". Neprestano si u poslu, ali mi svi imamo istih 24 sata u toku dana, ali da li će jedna žena ručak spremiti predveče ili rano ujutru, činjenica je da je sve u organizaciji. Jutarnji program uvek ističem kao benefit jer posle toga imam jedan dobar deo dana da organizuejm po sebi. Stižem jer sam ustala u 4 ujutru, ali trudim se da ranije legnem.

