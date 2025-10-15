Slušaj vest

Grejanje na čvrsto gorivo je ekonomično, ali sa sobom donosi i velik rizik ukoliko zanemarimo ključnu stvar - čist i prohodan dimnjak. Početkom ovog meseca dimničari u Subotici počeli su sa obilascima domaćinstava i imaju pune ruke posla.

Odžačarski posao je, kažu, hleb sa sedam kora. Deset meseci dimnjaci se čiste, a dva pale. 

 - Posao dimnjačara nije baš lak. To su složeni poslovi koji traže dosta iskustva, treba dosta znanja. Kažu da donosimo sreću, a definitivno donosimo svima sreću jer imaju neku naviku da se hvataju za dugme i da pipnu četku i da pipnu dimnjačara - kaže Miroslav Crnjin odžačar u JKP "Dimničar" Subotica.

Jesenja sezona u Subotičkom javno-komunalnom preduzeću Dimničar je u velikom toku. Tek 12 odžačara raspoređenih u 30 rejona čiste ukupno čak 28 hiljada dimnjaka.

 - Građani su zaista savestni, javljaju se, stvore se neke gužvice, ali kroz 2-3 dana te gužvice rašistimo. Ovom prilikom apelujemo na građane da se javljaju, pogotovo oni kod kojih nije čišćeno prošle sezone. Bude na dnevnom nivou i po 80-90 poziva. To zavisi od problema na terenu. Nekad to uspemo da odradimo, taj dan, nekad moramo nešto prebaciti za sutra - ispričao je Dragan Stošić, rukovodilac JKP "Dimničar" Subotica.

Ovi vredni ljudi podsećaju građane da je pored redovnog održavanja dimnjaka čistim izuzetno važna i povremena provera njegove građevinske ispravnosti. Ukoliko ste to sve već obavili, pozovite odžačare makar na druženje, da vam možda donesu sreću. 

