Slušaj vest

Tim naučnika identifikovao je pet različitih profila sna koji povezuju kvalitet nečijeg spavanja sa različitim zdravstvenim, psihološkim i životnim performansama.

Naučna saznanja o snu i dalje su veliki izazov za istraživače, i to polje je nedovoljno analizirano i nejasno u mnogim aspektima. Za potrebe nove studije, naučnici su ispitali višestruke parametre kvaliteta sna i to – kako su oni povezani sa različitim ishodima.

Analizirali su informacije prikupljene od 770 zdravih mladih odraslih osoba u okviru "Projekta ljudskog konektoma", koji uključuju podatke dobijene prilikom snimanja mozga, kao i karakteristike sna, zdravlja i životnog stila koje su prijavili pacijenti, odnosno učesnici studije.

Sa svim prikupljenim podacima, tim je identifikovao pet različitih profila spavanja i biopsihosocijalnih profila koji pokazuju jedinstvene obrasce organizacije moždane mreže.

Foto: Shutterstock

Prvi profil povezuje loš san sa negativnim ishodima mentalnog zdravlja. Pacijenti koji odgovaraju ovom profilu pokazali su niz problema sa spavanjem, posebno duže vreme potrebno za uspavljivanje noću i manje zadovoljstvo kvalitetom sna uopšte. Izrazili su i veće probleme sa depresijom, anksioznošću, stresom, strahom i besom.

Ljudi koji pripadaju drugom profilu nisu pokazivali veće probleme sa spavanjem, ali su i dalje imali probleme sa mentalnim zdravljem, uključujući veći poremećaj pažnje i koncentracije, bes, stres, osećaj straha i tuge, i nižu odgovornost. Kod pacijenata u ovoj grupi, zaključuju istraživači, problemi verovatno potiču od drugih uzroka.

Treći profil je uglavnom definisan upotrebom lekova za spavanje. Ljudi u ovoj grupi su pokazali veću odgovornost i prijavili su da se osećaju zadovoljnije u svojim prijateljskim vezama i emocionalnom podrškom bližnjih. Međutim, takođe su pokazali povećane kognitivne probleme sa vizuelnim epizodnim pamćenjem, fluidnom inteligencijom (sposobnost rešavanja problema ili snalaženja u novim situacijama bez prethodnog znanja o njihovim elementima) i prostornom orijentacijom.

Profil broj četiri je uglavnom bio povezan sa trajanjem sna, sa manje sati odmora povezanim sa agresivnijim ponašanjem i poteškoćama sa emocionalnom obradom, jezikom i opet – fluidnom inteligencijom.

Konačno, peti profil je uglavnom bio vezan za poremećaje spavanja, i čestim buđenjem tokom noći. Ovi pacijenti su takođe pokazivali agresivno ponašanje i slične kognitivne probleme kao i profil pod brojem četiri, ali su takođe bili skloniji problemima sa razmišljanjem, anksioznosti, visokim krvnim pritiskom, a među njima je bilo i dosta onih koji su imali problema zbog preteranog pušenja i konzumiranja alkohola.

Naučnici sproveli istraživanje šta se dešava sa telom kad spava manje od 6 sati Foto: Shutterstock

- Postojanje različitih profila spavanja takođe su potkrepili jedinstveni obrasci moždane funkcije mereni magnetnom rezonancom, što sugeriše da se iskustva spavanja odražavaju ne samo na zdravlje i ponašanje, već i na ožičenje i aktivnost mozga - kaže Aurore Pero, neuronaučnica sa Univerziteta Konkordija u Kanadi.

Iako je san opširno proučavan, većina studija ispituje pojedinačne faktore izolovano, korelirajući sa pojedinačnim ishodima. Tim se nada da će, posmatrajući širi spektar asocijacija i razumevajući koji od pet profila najbolje opisuje svakog pacijenta, lekari moći bolje da dijagnostikuju i leče poremećaje spavanja i povezane zdravstvene probleme.

Na kraju krajeva, istraživanja stalno otkrivaju nove načine na koje je san povezan sa našim blagostanjem. Premalo sna je nezdravo na različite načine – ali i previše sati provedenih u snu takođe može napraviti problem.

Važno je i da broj sati sna nisu sami po sebi dobra i jedina mera: nekim ljudima je prirodno potrebno više ili manje nego drugima. Umesto toga, pažnju treba posvetiti i kvalitetu spavanja, vremenu kada odlazite u krevet, u kakvim uslovima spavate...

Istraživački rad o tipovima spavača objavljen je u časopisu PLOS Biology.