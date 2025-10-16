Slušaj vest

Pripadnici artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, koje su u prethodnih nekoliko godina opremljene savremenim sredstvima ratne tehnike, svakodnevno se obučavaju kako bi očuvali visok nivo borbene gotovosti za odbranu važnih objekata, snaga Vojske Srbije, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.

Intenzivna obuka izvodi se i u jedinicama 250. raketne brigade za PVD naoružanim novim raketnim sistemom HQ-17AE, koji je prošle godine uveden u naoružanje Vojske Srbije.

Pripadnici artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva svakodnevno se obučavaju Foto: Ministarstvo odbrane

Proces obuke je koncipiran tako da obezbedi vrhunski osposobljene i uvežbane pojedince i borbene posluge, uz maksimalno iskorišćenje deklarisanih borbenih mogućnosti ovog sistema.

Kroz simulirane situacije približne onim koje se mogu očekivati u realnim uslovima, uvežbavaju se sve radnje i postupci u pripremi i izvođenju protivvazduhoplovnih dejstava, počev od ciklusa pretovara i naoružavanja raketama, preko marševanja i zauzimanja borbenog rasporeda, zaključno sa borbenim radom posluga raketnog sistema.

Raketni sistem za PVD HQ-17AE namenjen je za protivvazduhoplovnu odbranu malorazmernih vojnih objekata, značajnih administrativno-političkih i privrednih objekata, snaga Vojske Srbije, rejona i pravaca. Može gađati različite tipove aviona, helikoptera, bespilotnih letelica, krstarećih raketa i projektila zemlja-vazduh, u svim uslovima gađanja, iz mesta i pokreta. Nabavkom ovog sistema nastavlja se sa daljim unapređenjem sposobnosti 250. raketne brigade, koja je nosilac vatrene moći u sistemu protivvazduhoplovne odbrane Republike Srbije.

