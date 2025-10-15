Slušaj vest

Učenici Pete beogradske gimnazije i osobe koje tvrde da su roditelji đaka juče su nastavili blokadu te škole. Ulazi i izlazi iz škole su zatvoreni, a nastava i dalje obustavljena!

Iako su njihovi zvanični zahtevi smena v. d. direktora škole Danke Nešović, da Ministarstvo prosvete raspiše novi konkurs za direktora kako bi na to mesto bio izabran neko iz kolektiva škole, kao i da se formira školski odbor i da se vrate suspendovani i otpušteni profesori, Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da nema nikakve sumnje da iza blokade škole stoji - politička igra.

Po sredi je očigledna zloupotreba dece, kaže Grubešić Foto: Kurir Televizija

- Ovde je posredi očigledna zloupotreba dece u političke svrhe. Srednjoškolci koji apsolutno nemaju nikakva politička znanja i ne razumeju se u unutrašnje i spoljne okolnosti zloupotrebljavaju se kako bi na talasu trenda učestvovali u obojenoj revoluciji i na neki način izazvali simpatije kod opoziciono nastrojenog dela naroda - kaže Grubešić.

Ova blokada je i, smatra on, pokušaj da se animira što veći broj ljudi da izađe na protest koji je najavljen 1. novembra.

Blokada je pokušaj da se ljudi animiraju na protest, kaže Grubešić. Foto: Dragan Kadic/Kurir

- Kada bi neko pokušao da se usprotivi i takvu blokadu razbije, bio bi prikazan kao nasilnik i kao diktator, a to se pre svega odnosi na naše organe reda i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovo nema nikakve veze sa obrazovanjem, jedini cilj je politički - objašnjava on.

Danka Nešović, vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije, rekla je ranije za Kurir da su lica koja su ušla u školu, među kojima ima i maloletnih i punoletnih, blokirala sve ulaze i izlaze.

Niko ne može ni da uđe ni da izađe iz škole, kaže direktorka Nešović. Foto: Kurir Televizija

- Niko ne može ni da uđe ni da izađe. Situacija je katastrofalna! Ovo sada prevazilazi ingerencije škole i postaje pitanje za državu - rekla je ona.

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković rekao je za Kurir da je "upad i okupacija škole čin nasilja i psihološko-politička ucena prvog reda".

Upad i okupacija škole je čin nasilja, kaže ministar Foto: Printscreen/RTS

- Država će biti strpljiva i razumna i naravno da nema ni govora o fizičkoj prinudi. Ali ni popuštanja onima koji žele da kidnapuju i uništavaju respektabilne obrazovne institucije - poručio je ministar upozorivši da je trenutno ugrožena bezbednost i učenika i imovine, "jer je škola otvorena, ne sprovodi se nastava, a kontrola prostora je prepuštena neregularnim kvaziinstitucijama".

Učenici kažu da će blokada škole trajati do ispunjenja zahteva. Foto: BoBa Nikolić

Učenici Pete beogradske gimnazije školu su blokirali u ponedeljak uveče i naveli da će blokada trajati do ispunjenja zahteva.

I učenici Gimnazije "Sveti Sava" u Beogradu saopštili su u utorak da je i ta škola stupila u blokadu do ispunjenja zahteva Pete gimnazije, ali je s druge strane, direktorka Gimnazije "Sveti Sava" Ljiljana Vurdelja kratko poručila da se nada da do blokade neće doći.

