POMOZIMO METODIJU DA NAPRAVI SVOJE PRVE KORAKE! Samohrana majka Jasmina ga sama podiže, nosi, presvlači... Potrebna im je naša pomoć
Pomozimo Metodiju da napravi svoje prve korake! Pomozimo njegovoj samohranoj majci Jasmini da izdrži, jer zajedno možemo da im damo snagu za dalje.
Metodije Vuković rođen je prevremeno, u 32. nedelji, 20. oktobra 2017. godine. Nije zaplakao na rođenju, nije davao znakove života – odmah je reanimiran. Težak svega 1.800 grama i sa ocenom 5/6, proveo je dva meseca na neonatologiji. Prognoze su bile strašne: da nikada neće zaplakati, govoriti, sesti, hodati, čak ni sam prineti kašiku ustima.
Ipak, Metodije danas – sa osam godina – govori, plače, smeje se i trudi se da jede sam. Ali borba se nastavlja. Još uvek ne može da hoda, ne zna da puzi, telo mu je mlitavo, stisak u rukama slab. Zvanične dijagnoze: generalizovana hipotonija osovine trupa, kašnjenje u psihomotornom razvoju i Prader-Willi sindrom.
Njegova mama Jasmina je samohrana majka koja ga je, posle 20 godina čekanja, rodila u 45. godini. Uprkos teškoj trudnoći i brojnim izazovima, nije odustala. Danas ga sama podiže, nosi, presvlači, vodi na terapije – iako je Metodije sada porastao, a ona više nema snage kao nekad.
Metodije redovno ide na terapije (logopedske, fizikalne, radne i hidro terapije), ali to nije dovoljno. Potrebna mu je dodatna pomoć: logopedski i defektološki tretmani, banjska lečenja, ortopedska pomagala, putni troškovi i smeštaj.
Porodica nije u mogućnosti da sama finansira lečenje.
Kako možete da pomognete:
Pošaljite SMS sa brojem 133 na 2407.
(Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje)
Mogućnost slanja SMS poruka dostupna je korisnicima mreža MTS, Yettel, A1 i Globaltel.
Uplate možete izvršiti putem:
E-doniraj plaćanjem karticama
preko PayPal. platforme.