Slušaj vest

Pomozimo Metodiju da napravi svoje prve korake! Pomozimo njegovoj samohranoj majci Jasmini da izdrži, jer zajedno možemo da im damo snagu za dalje.

Metodije Vuković rođen je prevremeno, u 32. nedelji, 20. oktobra 2017. godine. Nije zaplakao na rođenju, nije davao znakove života – odmah je reanimiran. Težak svega 1.800 grama i sa ocenom 5/6, proveo je dva meseca na neonatologiji. Prognoze su bile strašne: da nikada neće zaplakati, govoriti, sesti, hodati, čak ni sam prineti kašiku ustima.

Ipak, Metodije danas – sa osam godina – govori, plače, smeje se i trudi se da jede sam. Ali borba se nastavlja. Još uvek ne može da hoda, ne zna da puzi, telo mu je mlitavo, stisak u rukama slab. Zvanične dijagnoze: generalizovana hipotonija osovine trupa, kašnjenje u psihomotornom razvoju i Prader-Willi sindrom.

Foto: Fondacija humanost bez granica

Njegova mama Jasmina je samohrana majka koja ga je, posle 20 godina čekanja, rodila u 45. godini. Uprkos teškoj trudnoći i brojnim izazovima, nije odustala. Danas ga sama podiže, nosi, presvlači, vodi na terapije – iako je Metodije sada porastao, a ona više nema snage kao nekad.

Metodije redovno ide na terapije (logopedske, fizikalne, radne i hidro terapije), ali to nije dovoljno. Potrebna mu je dodatna pomoć: logopedski i defektološki tretmani, banjska lečenja, ortopedska pomagala, putni troškovi i smeštaj.

Porodica nije u mogućnosti da sama finansira lečenje.

Kako možete da pomognete:

Pošaljite SMS sa brojem 133 na 2407.

(Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje)





Mogućnost slanja SMS poruka dostupna je korisnicima mreža MTS, Yettel, A1 i Globaltel.

Foto: Printscreen/fondacija.rs

Uplate možete izvršiti putem: